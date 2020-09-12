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    Kemençe üstadı Katip Şadi vefat etti

    Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şadi, Çeşmebaşı Mahallesi'nde toprağa verilecek.
    • AA
    • 12.09.2020 - 13:56
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    Kemençe üstadı Katip Şadi vefat etti

    Giresunlu kemençe üstadı Katip Şadi, 88 yaşında hayatını kaybetti.

    Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçı unvanı sahibi Şadi, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede sabah saatlerinde vefat etti.

    KATİP ŞADİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

    Şadi için yarın saat 15.00'te Görele ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlenecek.

    Şadi'nin cenazesi, daha sonra ilçeye bağlı Çeşmebaşı Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedilecek.

    Kemençe üstadı Katip Şadi vefat etti #1

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