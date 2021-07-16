Kenan Karaman kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman'ın hayatı ve kariyeri

Beşiktaş, A Milli Takım'ın deneyimli futbolcusu Kenan Karaman'la anlaşma sağladı. Bu gelişmenin ardından Kenan Karaman'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Kenan Karaman kimdir?

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş, Düsseldorf’taki sözleşmesi biten milli futbolcu Kenan Karaman transferinde mutlu sona ulaştı ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

A Milli Takım formasını da terleten oyuncu, geçtiğimiz sezon Alman ekibi Fortuna Düsseldorf formasıyla oynadığı 29 karşılaşmada; 7 gol atıp 2 asist yapan Karaman, A Milli Takım’da da 25 maçta 5 gol kaydetti.

Peki Kenan Karaman kimdir? İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman'ın hayatı ve kariyeri...

KENAN KARAMAN KİMDİR?

Kenan Karaman 5 Mart 1994 tarihinde Almanya'nın Stuttgart şehrinde dünyaya gelen ve santrfor mevkisinde oynayan Almanya vatandaşlığı da olan Türk millî futbolcudur.

Karaman'ın ailesi aslen Giresun'un Espiye ilçesinden Almanya'ya çalışmak için göç etmiştir.

Futbola 2000 yılında yerel takımlardan MTV Stuttgart'ta başlayen Karaman, 5 yıl sonra şehrin en büyük takımı VfB Stuttgart altyapısına geçmiştir. İki yıl burada forma giydikten sonra teknik direktörlerle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle şehrin ikinci büyük takımı Stuttgart Kickers altyapısına geçmiştir.

2008'de ise TSG 1899 Hoffenheim altyapısına transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, 2009 yılında Hoffenheim'ın U-17 takımında forma giymiştir.

2010-11 sezonunda 25 maçta 14 gol atarak Güney-Güneybatı grubunun gol kralı olup Hoffenheim'ı Almanya finallerine taşımış ve sonraki sezon ise U-19 forması giymeye başlamıştır.

12 Nisan 2012'de dördüncü ligde mücadele eden 1899 Hoffenheim II'nin 1. FC Nürnberg II ile oynadığı maçta ilk profesyonel maçına çıkmıştır. Sonraki sezon 22 Ağustos 2012'de FSV Frankfurt II'yi 3-0 yendikleri maçta 1 gol 1 asist ile oynayarak ilk istatistiklerini kaydetmiştir.

3 Aralık 2013'te Schalke 04 ile oynanan DFB-Pokal maçında Markus Gisdol tarafından Hoffenheim kadrosuna ilk kez alınmıştır. Daha sonra bir kez de Bundesliga maçı kadrosuna alınan futbolcu, 2 Mart 2014'te VfL Wolfsburg karşısında 88. dakikada Roberto Firmino'nun yerine oyuna girerek ilk maçına çıkmıştır.

1 Temmuz 2014 tarihinde 1899 Hoffenheim takımından Hannover 96'ya bedelsiz olarak transfer olmuştur. 4 sezon Hannover 96 forması giyen Kenan Karaman 87 Bundesliga maçına çıkıp ve bu maçlarda 10 gol atıp, 9 da asist yapmıştır.

DFB-Pokal'da 6 kez görev alan Kenan Karaman 2 gol ve 1 asist üreten Karaman, Hannover 96 forması ile toplamda 93 resmi maçta görev almış ve 12 gol atıp 10 de asist yapmıştır.

1 Temmuz 2018'de Fortuna Düsseldorf'a bedelsiz olarak transfer olan Kenan Karaman, ik iki sezonda 41 Bundesliga maçına çıkmıştır. 9 gol atıp 3 de asist yapmış fakat yine de takımının ikinci lige düşmesini engelleyememiştir.