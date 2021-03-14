Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, bir buçuk yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Süpersport Şampiyonası'nda toplamda 5 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu’nun 1 buçuk yaşındaki oğlu Zayn, motosiklet kullandı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Bu anları baba Sofuoğlu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Sofuoğlu’nun kendisine ait Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan pistinde çekilen görüntü, kısa sürede büyük beğeni kazandı.

“HENÜZ 2 YAŞINDA DEĞİL”

Kenan Sofuoğlu'nun "Still not 2 years old (Henüz iki yaşında değil)" ifadeleri ile paylaştığı videoda, minik Zayn'ın boyundan büyük motosikleti tek başına kullandığı ve babasının ona eşlik ettiği anlar yer aldı.

Kenan Sofuoğlu'nun bir buçuk yaşındaki oğlu motosiklet kullandı İZLE