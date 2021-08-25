Kendi çamaşır deterjanınızı kendiniz yapın

Kimyasal içermeyen temizlik ürünleri, hemen herkes için önemli. Bunların ilk başında çamaşır temizliği geliyor. Peki evde kendi deterjanımızı nasıl yaparız? Tüm detaylarıyla sizler için araştırdık...

Çamaşır deterjanı çeşitleri; temizlik denince akla gelen ilk ürünler arasında yerini koruyor. Toz, sıvı, jel, tablet şeklinde kullanılan çamaşır deterjanları, her evin olmazsa olmazlarını oluşturuyor.

Her ne kadar temelinde hijyeni barındırsa da çamaşır deterjanları çoğu zaman içerisinde birçok kimyasal barındırıyor. Barındırdıkları kimyasallar; hem çevreye hem de kendi sağlığınıza zarar verebiliyor. Çamaşırların üzerinde kalarak ciğerlerimize kadar gidebiliyor.

Organik deterjanlar üretiliyor olsa da yüksek fiyatları dolayısıyla tercih edilmiyor. Neyse ki artık birçok ürün gibi çamaşır deterjanınızı da evde üretmeniz mümkün.

Birkaç minik püf nokta ve tarif yardımıyla, ekonomik, kimyasallardan arınmış ve organik "kendin yap" çamaşır deterjanları elde edebilirsiniz.

Herkes için hassas bir konu olan çamaşır temizliği, özellikle bebekli aileler için daha çok önem arzediyor. Bebeklerinin çamaşırlarının tamamen temizlenmiş olduğundan ve doğal deterjan kullandıklarından emin olmak istiyorlar.

İşte sadece 4 malzeme ile hazırlayacağınız, hem beyazlarda hem renklilerde kullanabileceğiniz sıvı ve tablet çamaşır deterjanı tarifi...

ÇAMAŞIR DETERJANI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

10-15 litrelik büyük bir kap

1 adet rendelenmiş saf sabun

8 yemek kaşığı çamaşır sodası

isteğe göre 1 çay yada tatlı kaşığı lavanta yağı

5 litre kaynar su

5 litre soğuk su

HAZIRLANIŞI:

Öncelikle büyük bir kap ve plastik kaşık edinelim. Kaşığınız tahta olmasın çünkü deterjanı içine çekebilir.

Sabunu rendeleyelim, kabın içine boşaltalım.

2 litre kaynar suyu sabunun üzerine boşaltalım ve sabunlar eriyene kadar karıştıralım.

Sonraki adımda üzerine boraks ve çamaşır sodasını ilave edip iyice karıştıralım.

3 litre daha kaynar suyu ekleyerek tekrar iyice karıştıralım.

Karıştırma işlemi bittikten sonra dilerseniz 1 tatlı kaşığı lavanta yağı ekleyebilirsiniz.

Son olarak 5 litre oda sıcaklığında suyu ekleyelim ve iyice karıştıralım.

Gün boyu belirli aralıklarla karıştırma işlemine devam edelim.Çok katılaşırsa elimizle yoğurup homojenleşmesini sağlayabiliriz.

Deterjanımız ertesi gün muhallebi kıvamından daha yoğun olacaktır. Elimizle yoğurarak tekrar homojenleşmesini sağlayalım.

Deterjanımız hazır. Makinenin içine koyacak plastik bir kap edinelim, beyazlara 1.5 ölçü, renklilere 1 ölçü koyarak yıkayalım. Yumuşatıcıya bile gerek kalmayacak, doğal deterjanınızla çamaşırlarınız tertemiz ve yumuşacık olacak.

TOZ VE TABLET ÇAMAŞIR DETERJANI YAPIMI

Toz çamaşır deterjanınızı hazırlarken 2 yemek kaşığı boraks, 2 yemek kaşığı çamaşır sodası, 1 yemek kaşığı karbonat, ½ kalıp beyaz sabun rendesi ve bir yemek kaşığı küçük taneli tuzu birlikte karıştırın.

İsteğinize göre içerisine 10-15 beş damla esansiyel yağ ilave edin.

Tablet çamaşır deterjanı yapmak için ise, bu karışımı ıslatıncaya kadar sirke koyun ve iyice karıştırın.

Ardından buz kalıplarına doldurun ve kuruması için bir gün bekleyin.