Kendisi küçük lezzeti büyük: MasterChef menüsünden profiterol tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan profiterol tarifi, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki profiterol nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla profiterol tarifi ve malzemeleri...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, profiterol tarifi için mücadele ediyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise en lezzetli profiterol tarifini merak ediyor. Bu enfes tatlıyı konuklarına sunmak isteyenler, ''Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?'' sorusuna yanıt arıyor.

Top şeklindeki hamurun içine doldurulmuş özel krema ve üstü eritilmiş çikolata kaplı bir tatlı olan profiterolü sevmeyen yoktur. Kaşık kaşık yenen ve Fransız tatlısı olduğu söylenen profiterolün yapımı göründüğünden daha kolay.

Peki profiterol nasıl yapılır? Profiterol için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 4 Ekim MasterChef 2021 profiterol tarifi ve malzemeleri...

PROFİTEROL TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Profiterol hamuru için:

1 su bardağı un

1 su bardağı su

3 adet büyük yumurta

1/ 2 paket margarin

Profiterol kreması için:

3 yemek kaşığı un

500 ml. süt

1 paket vanilin

1 adet yumurta

1.5 çay bardağı toz şeker

Çikolata sosu için:

200 gram krema

220 gram bitter çikolata

PROFİTEROL NASIL YAPILIR?

Profiterol kreması için sos tenceresine 1.5 çay bardağı toz şeker ve 2.5 su bardağı sütü ekleyin.

Ardından 1 adet yumurta ve 3 yemek kaşığı unu ekleyerek orta ateşte pişirin.

Koyulaşan profiterol kremasına, 1 paket vanilin ekleyin ve tekrar karıştırın.

Profiterol kremasını ocaktan alarak oda sıcaklığında soğutun.

Krema soğuduğunda sıkma poşetine alarak 1 saat buzdolabında dinlendirin.

Profiterol hamuru için 125 gram margarini ve 1 su bardağı suyu tencerede kaynatın.

Üzerine 1 su bardağı un ekleyerek topaklanmaması için karıştırın.

Hamur toparlandığında ocaktan alın ve oda sıcaklığında yaklaşık 15 dakika dinlendirin.

Hamura 3 adet yumurtayı tek tek ekleyerek yedirin.

Hamur yumurtalarla tamamen özdeşleştiğinde 15 dakika daha dinlendirin.

Hamurdan 1 tatlı kaşığı kadar alarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin ve aralarında boşluk bırakın.

Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında profiterol hamurunu 40 dakika pişirin.

Profiterol hamurları piştiğinde, 10 dakika oda sıcaklığında dinlendirin.

Profiterol hamurunun alt kısımlarında bıçakla küçük delikler açın.

Bu delikten, hazırladığınız profiterol kremasını sıkarak içini doldurun.

Çikolata sosu için bitter çikolatayı kırarak küçük parçalara ayırın.

Küçük sos tenceresinde krema ve bitter çikolatayı eriyene kadar karıştırın.

İçini doldurduğunuz profiterolleri üst üste dizin.

Hazırladığınız çikolata sosunu profiterollerin üzerinde gezdirin. Afiyet olsun...

Püf noktalar: