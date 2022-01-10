Belgesel meraklısı bir kedi, televizyonda gördüğü tilkiye pati atmaya kalkınca kendini yerde buldu.

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Kayaağzı köyünde yaşayan çiftçi Mahmut Vural’ın kedisinin, ilginç bir hobisi var...

Cinali isimli kedi, ev halkıyla birlikte oturup belgesel izliyor.

Televizyondan bir an olsun gözünü ayırmayan kedi, zaman zaman verdiği tepkilerle de dikkat çekiyor.

TİLKİYİ PATİLEMEYE KALKIŞTI

Son olarak televizyonda tilkilerin yaşamını konu alan belgeseli izleyen sevimli kedi, oturduğu sandalyeden sıçrayıp, ekrandaki tilkiye pati attı.

Bu görüntüler başta Vural ve ailesi olmak üzere izleyen herkesi güldürdü.

Kendisini belgesele kaptıran kediden güldüren tepki VİDEO

