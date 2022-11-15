Vahşi yaşam haberiyapan muhabir yavru fillerin hedefi olarak kahkaya boğulduğu anlar sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Kenya'da vahşi yaşamla ilgili bir haber yapan muhabirin başına gelenler izleyenleri güldü.

Muhabir haber yaptığı sırada arkasında bulunan bir fil hortumuyla rahatsız ederek tüm dikkatini dağıttı.

O anları kayıt altına alan kameraman yaşanan anları anbean kayıt altına aldı.

Muhabir kahkahalara boğuldu

Yayın sırasında yavru filin hortumuyla muhabirin kulağına dokunduğu ancak muhabirin profesyonelliğini bozmayarak hiç tepki vermediği görüntülerde, daha sonra yavru filin hortumunu yüzünde dolaştırmasıyla kendini tutamayan muhabirin kahkahalara boğulduğu görüldü.

"Herkes yıldız olmak istiyor"



İHA'nın haberine göre, Vakfın "Herkes yıldız olmak istiyor! Kindani (yavru fil), Alvin'in performansından o kadar etkilendi ki, spot ışığını da çalmaya karar verdi" başlığıyla paylaştığı görüntüler soysal medyada binlerce beğeni aldı.

Kenya'da muhabirin dikkatini bozan yavru filler VİDEO







