Kenyalı Hilda, Bursa'da Müslüman oldu

Kendi isteğiyle Müslüman olmak isteyen Rotich için ihtida töreni gerçekleştirildi. Zeynep adını alan Rotich'e Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Kenya vatandaşı Hilda Chebet Rotich, İslam'ı seçti.

Rotich'in Müslüman olmasıyla ilgili Bursa Müftülüğü'nde ihtida töreni düzenlendi.

Müslüman olmak istedi

İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Rotich, kendi isteğiyle İslam dinini seçip Müslüman olmak istediğini söyledi.

Yeni adı Zeynep

İhtida töreninde, İl Müftü Vekili Nurullah Koçhan rehberliğinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan kadın, Zeynep ismini aldı.

AA'nın haberine göre, Rotich'e, Koçhan tarafından İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgi verildi.

Kur'an-ı Kerim hediye edildi

Ayrıca, İl Müftülüğü adına Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve İslamiyet hakkında genel bilgilerin bulunduğu kitap hediye edildi.