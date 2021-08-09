Kerem Tunçeri kimdir? Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörü Kerem Tunçeri'nin biyografisi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda genel direktörlük görevine Kerem Tunçeri getirildi. Bu gelişmenin ardından Kerem Tunçeri'nin hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Kerem Tunçeri kimdir?

Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı genel direktörlük görevine Kerem Tunçeri'nin getirildiğini açıkladı.

Sarı Kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, son olarak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın menajerliğini üstlenen Kerem Tunçeri'nin yeni sezondan itibaren sarı-kırmızılı ekibin genel direktörlüğünü yapacağı belirtildi.

Bu gelişmenin ardından sarı kırmızılı taraftarlar, ünlü eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin hayatı ve kariyerine dair bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Kerem Tunçeri kimdir? İşte Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörü Kerem Tunçeri'nin biyografisi...

KEREM TUNÇERİ KİMDİR?

14 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen eski Türk millî basketbolcu Mehmet Kerem Tunçeri, 1.91 boyunda 86 kg ağırlığındadır. Oyun kurucu ve gard pozisyonlarında oynayan Tunçeri'nin abisi Kemal Tunçeri de bir basketbolcudur.

Profesyonel kariyerine 1997 yılında Galatasaray'da başlayan Tunçeri, ilk iki sezonunda bekleneni pek veremese de üçüncü sezonunda iyi bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmiştir. 1998-99 sezonunda Efes Pilsen ile oynanılan maçta tam 20 sayı kaydetmiş ve kariyer sayı rekorunu kırmıştır.

Tunçeri 1998-99'de maç başına 8.5 sayı, 1.6 ribaunt, 2.5 asist ve 1999-20 sezonunda ise 28 dakika sürede 8.6 sayı, 1.3 ribaunt, 2.8 asist ortalamalarıyla oynamıştır. Tunçeri, 4 Aralık 1999 tarihinde oynanan Fenerbahçe maçında gösterdiği 19 sayılık performansıyla takımına maçı 59-53 kazandıran isim olmuştur.

Sonraki sezon Efes Pilsen gibi hedefleri daha yüksek bir takıma transfer olan Kerem Tunçeri, bundan sonraki sezonlarda bulunduğu takımlardaki derin kadro ve ona daha az sorumluluk verilmesiyle birçok otoriteye göre 1999'dan sonra kendini geliştirememiştir.

Toplam 3 kez TBL şampiyonluğu kazanma başarısı gösteren Tunçeri, 2004-05 sezonunu maç başına 10.4 sayı, 3.5 ribaunt, 4.8 asist ortalamalarıyla geçirdikten sonra, 2005-06 sezonu başında ligin önemli takımlarından Beşiktaş Cola Turka'nın teklifini kabul ederek Beşiktaş'a transfer olmuştur.

2005-06 sezonunda Beşiktaş Cola Turka'da kariyerinin en parlak sezonlarından birisini geçirmiştir. 5-6 tane Avrupa çapında oyuncusu olan fakat rotasyonda kullanabileceği üst düzey başka oyuncusu olmayan takımın en büyük yıldızı olmuş ve kendini tüm Avrupa'ya bir kez daha ispatlamıştır.

Sene ortasında Liga ACB'nin önemli takımları Tau Ceramica ve Barcelona'dan transfer teklifi aldmış ancak Beşiktaş yönetimi Kerem Tunçeri'yi satmaya yanaşmamıştır.

2006-07 sezonu için İspanya'nın ve Avrupa'nın en önemli takımlarından Real Madrid ile anlaşan Türk oyuncu, Madrid'deki ikinci sezonunda takım içindeki etkinliğini daha fazla hissettirme şansı bulmuştur. Sezon başında yakaladığı inanılmaz üçlük yüzdesi ve skorer kimliğiyle takımın daha önde gelen bir kozu olmaya başlamıştır.

İspanya Ligi'nde ve EuroLeague'de takımına birçok maçı kazandıran isim olmuştur. Hayal kırıklığıyla sona eren bu sezonun ardından 2008 yazında birçok İspanyol ve Türk kulübünden teklif almasına rağmen çok büyük yatırımlar yapan sansasyonel Rus kulübü Triumph Lyubertsy'i tercih etmiş ve 2 yıllık sözleşme yapmıştır.

Çok kötü geçen bir sezon devresinden sonra Rus takımıyla olan sözleşmesini feshedip ayrılan tunçeri, 2008-09 sezonunun ikinci yarısından itibaren Efes Pilsen ile anlaşmıştır. 2008-09 sezonunda ligde maç başına 4.6 sayı 1.1 ribaunt 3.8 Euroleague'de ise 4.2 sayı 2.2 asist ortalamalarıyla sezonu noktalamış ve sezonda takımıyla önceden kazandığı 3 şampiyonluğun yanında bir şampiyonluk daha ekleyerek, Efes'teki 4. TBL şampiyonluğunu kazanmıştır.

İlk iki sezonunda neredeyse hiç etkili olamayan Tunçeri, üçüncü sezonundan itibaren yavaş yavaş kendini göstermeye başlamış ve 19 Şubat 2011 tarihinde Pınar Karşıyaka'ya kaybettikleri maçta 22 sayı atma başarısı göstermiştir.

2010-11 sezonunda EuroLeague'de genelde iyi bir görüntü çizen Tunçeri, maç başına 9.1 sayı 3.5 asist ortalamalarıyla oynamıştır. Ligde ise 3000. sayı barajına ulaştığı sezonda 7.8 sayı 4.0 asist ortalamaları tutturarak sezonu noktalamıştır.

2011-12 de Euroleague'de kötü bir performans çizse de ligde maç başına 10.4 sayı ile iyi bir performans sergileyen Tunçeri, play-off'larda da iyi bir performans ortaya koyarak büyük bir beğeni kazanmış ve takımıyla TBL finaline çıkmıştır. Ancak finalde Beşiktaş Milangaz'a şampiyonluğu 4-2 ile kaybederek 2. olmuşlardır.

Tunçeri 2012-13 sezonunun ardından kaptanlığını yaptığı ve 5 yıl formasını giydiği Anadolu Efes'ten ayrılmıştır. 2013-14 sezonu başlamadan önce TBL'de Ankara şehrini temsil eden Türk Telekom takımı ile anlaşmıştır.

5 Ekim 2013 tarihinde Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes ile oynanılan grup maçında attığı 18 sayıyla takımının uzatmada 101-96 maçı kazanmasında pay sahibi olan isimlerden biri olan 37 yaşındaki Kerem Tunçeri, 2017 yılında Basketbol kariyerini noktalamıştır.