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    Keşan’da ev ziyareti yapanlara para cezası uygulanacak

    Edirne’nin Keşan ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu’nca ev, komşu ve taziye ziyareti ile gün yapanlar hakkında idari para cezası uygulanması kararı alındı.
    • DHA
    • 18.03.2021 - 13:34
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 13:55
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    Keşan’da ev ziyareti yapanlara para cezası uygulanacak

    Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer alan Edirne Keşan’da, Hıfzıssıhha Kurulunca ev ziyaretleri ve toplanmaların tespit edilmesi halinde kolluk güçlerince idari para cezası uygulanması yönünde karar alındı.

    Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evleri tek tek gezip, kapılarını çaldıkları vatandaşlara ev, komşu ve taziye ziyareti ile gün yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

    Keşan’da ev ziyareti yapanlara para cezası uygulanacak VİDEO

    POLİS UYARILARDA BULUNDU

    Polis ekipleri, vatandaşların yanı sıra apartman ve site yöneticilerine vakaların bulaş kaynağının yüksek oranda ev ziyaretlerinden kaynaklandığını anlatarak, bu nedenle apartman içerisinde dahi komşu ziyareti yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

    Keşan’da ev ziyareti yapanlara para cezası uygulanacak #1

    YAZILAR ASILDI

    Ekipler ayrıca apartman ve site girişlerine, üzerinde, ‘Edirne Valiliği’nin almış olduğu karar gereğince misafir kabul etme, misafirliğe gitme, taziye amaçlı ev ziyareti, gün yapma gibi sosyal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacaktır’ yazılarının bulunduğu uyarı afişleri astı.

    Keşan’da ev ziyareti yapanlara para cezası uygulanacak #2

    Keşan’da ev ziyareti yapanlara para cezası uygulanacak #3

    Keşan’da ev ziyareti yapanlara para cezası uygulanacak #4

    Keşan’da ev ziyareti yapanlara para cezası uygulanacak #5

    Keşan’da ev ziyareti yapanlara para cezası uygulanacak #6

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