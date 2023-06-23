Kesilen kurbanın kanından alına sürülmesi İslam Dininde var mıdır? Kurban bayramına sayılı günler kala kurban ve kesim ile alakalı hususlar araştırılıyor. Peki kesilen kurbanın alına sürülmesi İslam Dininde var mı ? İşte Diyanetin cevabı...

Günümüzde yer yer kurban kanını çocukların ve yetişkinlerin alnına sürme şeklinde bir uygulamaya rastlanmaktadır. Araştırmalar bu uygulamanın Kur'an'da ve Hadislerde yer almadığını, cahiliye dönemine dayandığını gösteriyor. Peki bu uygulamanın İslam dininde yeri var mı ? İşte diyanetin cevabı...

Kurban kanının alna sürülmesi islam Dininde var mıdır?

Kesilen kurbanın kanının alna sürülmesinin dinle hiçbir ilgisi yoktur. Güvenilir kaynakların hiçbirinde böyle bir bilgi mevcut değildir. Halkımız arasında yaygın olan bu uygulamanın başka kültürlerden girdiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla terk edilmesi gerekir.

Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah (c.c) 'Kestiğiniz kurbanların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşmaz. Fakat ona ulaşan sizin takvanızdır' buyurmaktadır. Bu ayetin inişine sebep teşkil eden olay cahiliye dönemindeki yanlış kurban anlayışıdır. Buna göre Cahiliye döneminde Araplar Kâbe yanında kurban keserler, kurban kanını da Kâbe duvarına sürerler ve kurbanlarının kabul edilmesi için dua ederlerdi.

İslam gelince bu uygulamayı yapmak isteyenler olunca bu ayet-i kerime nazil olmuştur. Yine cahiliye adetlerine göre, insanlar “ensâb” denilen dikili taşların yanlarında kurban keserler ve kanını sürdükleri bu taşları takdis ederlerdi. Ayrıca putlara kan sürmenin onları kutsallaştıracağını düşünürlerdi.