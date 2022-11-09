Kesme Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Kesme çorbası tarifi!

En Hamarat Benim programından sonra kesme çorbası merak konusu oldu. Peki kesme çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte kesme çorbası tarifi...

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim programında yapılan yemekler merak konusu oluyor.

Kadir Ezildi'nin sunumuyla her gün farklı yarışmacı, kendi evinde birbirinden lezzetli yemekler pişiriyor.

Programın bugün yayınlanan bölümünde kesme çorbası dikkat çekti. Kayseri mutfağından gelen bu çorba, lezzetiyle büyülüyor.

Peki kesme çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte kesme çorbası tarifi...

Kesme çorbası malzemeleri

Hamuru için;

1 adet yumurta

1 fincan su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Aldığı kadar un

Tuz

Çorbası için;

1 adet orta boy soğan

1 çay bardağı kahverengi mercimek

1 yemek kaşığı salça

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Kesme Çorbası tarifi

Tarifi hazırlamaya öncelikle hamuru yaparak başlayın. Makarna hamuru şeklinde hamuru yoğurun ve 10 dakika dinlendirdikten sonra oklava ile çok ince olmayacak şekilde açın.

2 parmak kalınlığında önce şeritler halinde kestikten sonra o şeritleri üst üste koyup tekrar kesin.

Aralara yapışmaması için un serptikten sonra biraz bekletin. Bu sırada da tencereye ince ince doğranmış soğanları ve salçayı yağda kavurun.

Kavrulan soğanların üzerine haşlanan yeşil mercimeği ilave edin.

1,5 litre kadar sıcak su ekleyip ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısıp kısık ateşte erişteleri içerisine ilave edin.

10 dakika daha piştikten sonra ocaktan alıp üzerine nane yakarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!