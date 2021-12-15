Kestane ihracatı iç piyasada fiyatları artırdı

Türkiye'den 23 milyon 676 bin dolar değerinde ihraç edilen kestanenin, iç piyasada ortalama tane fiyatı 1 TL'ye kadar çıktı.

Türk halkının en sevdiği lezzetlerden biri kestane.

Kebabı, suda haşlanmışı, tatlısı...

Her halinin beğeniyle tüketildiği kestanenede hasat sezonu sona erdi.

SADECE AYDIN'DA 27 BİN TON ÜRETİM YAPILDI

Türkiye ve AB'de coğrafi işaret tesciliyle korunan Aydın kestanesinde, verilere göre 73 bin 433 dekar alanda yılda 27 bin ton üretim yapıldı.

Bu kapsamda Aydın, Türkiye'de üretilen 63 bin 580 ton kestanenin yüzde 42'sini karşılarken dış ticarette de önemli bir ivme kazandı.

23 MİLYON 676 BİN DOLAR İHRACAT YAPILDI

Verim ve kalitenin yanı sıra ihracat da bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor.

Verilerine göre, geçen yılın 11 ayında ülke genelinden 5 bin 165 ton kestane ihraç edilerek 13 milyon 240 bin dolar gelir elde edildi. Bu yılın aynı döneminde ise dış satım, değer bazında yüzde 78,8 artarak 6 bin 782 ton karşılığında 23 milyon 676 bin dolara ulaştı.

EN BÜYÜK İHRACAT İTALYA VE ALMANYA'YA

İhracatın büyük bölümü İtalya'ya yapılırken Almanya, Hollanda ve Körfez ülkeleri da önde gelen pazarlar arasında yer aldı.

TANESİ 1 TL'YE KADAR ÇIKTI

İhracatta rekorlar kırılırken iç piyasada ise fiyatlar artıyor.

Seyyar kebap tezgahlarında kestanenin ortalama tane fiyatı 1 TL'ye kadar çıktı.

Çiğ satılan kestanenin marketlerde ve manavlarda ise kilosu 20-60 lira arasında satılıyor.

FİYAT ARTTI TEZGAHLARA İLGİ DÜŞTÜ

Kestane satıcıları piyasada kestane bulamıyor, bulanlar ise üzerine ekledikleri makul bir fiyattan satmaya çalışıyor.

Fiyat artışları ise tezgahlara ilgiyi düşürdü. Bazı tezgahlar bu nedenle ikiye bölünerek yarısında mısır satışı yapılıyor.