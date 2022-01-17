Kıbrıs gazisinin madalyası vefat ettikten 30 yıl sonra verildi

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Arif Tanrıverdi'nin gazilik madalyası 30 sene sonra geldi. Tanrıverdi'nin madalyasını, eşi Fatma Tanrıverdi düzenlenen törenle aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, Kahramanmaraş'tan Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 20 gaziye Milli Mücadele Madalyası ve Beratı'nı gönderdi.

Madalyalar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, şehit ve gazilere minnet duyduklarını belirterek, “Gazilerimiz, temsil ettikleri değerlerin bilinciyle vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillerimize rehberlik edeceklerdir. Devletimiz, gazilerimiz için her türlü imkanları seferber etmek suretiyle atılması gereken adımları atmaya da devam edecektir.” dedi.

GAZİLER KIBRIS'A GÖNDERİLECEK

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise şehit ve gazilerin haklarının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini söyledi.

Güngör, “Ama bu tip madalya gibi şeylerle onlara bir nebze olsun borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Buradaki Kıbrıs gazilerimizin bizden bir talebi vardı. Ötelemiştik, artık buna bir tarih koyalım, bu madalyaları seyahatle de taçlandıralım. Şubat ayı sonuna kadar bu gazilerimizi Kıbrıs'a götürüp getirelim.” diye konuştu.

“TÜRK İNSANI ŞEHİT VE GAZİLİK ONURUNA ULAŞMIŞTIR”

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da şehitlik ve gazilik makamının, milli ve manevi değerlerini her şeyden üstün tutan Türk Milleti için ulaşılabilecek en yüce makamlar olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Tarih boyunca hür yaşamış Türk milleti, işgal ve esarete alışık olmayan büyük bir millettir. Bu nedenle birçok Türk insanı şehit ve gazilik onuruna ulaşmıştır. Aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna şehit olmayı göze almış kahraman gazilerimiz, ülkemizin medarıiftiharı, vatanseverliğin ise yaşayan abideleridir.”

Konuşmaların ardından törene katılan gazilerin madalyaları verildi.

30 YIL SONRA MADALYA GELDİ

Törende, vefat eden gazilerin madalyalarını eşleri ve çocukları aldı.

Fatma Tanrıverdi de 30 yıl önce elektrik akımına kapılarak vefat eden Kıbrıs gazisi eşi Arif Tanrıverdi'nin madalyasını aldı.

Çok duygulu bir gün yaşadığını belirten Fatma Tanrıverdi, eşinin Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığında yeni evli olduklarını hatırlatarak, “30 yıl önce vefat eden eşimin madalyasını aldım. Salona girer girmez çok duygulandım. Eşim Kıbrıs'a gittiğinde yeni evliydik ve kızımız henüz 2 aylıktı. Bugün de madalyamızı aldık, Allah hayırlı uğurlu etsin.” diye konuştu.