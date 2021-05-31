Kıbrıs’a Nasıl Kargo Gönderilir? Nelere Dikkat Edilmeli?

Kıbrıs, Türkiye’de yaşayan pek çok kişinin sıklıkla kargo gönderimi yaptığı, hem iş bağlantıları hem de bireysel bağlar bakımından düzenli iletişim halinde olduğumuz bir ülke.

Pek çok kullanıcı da bu ülkeye kargo gönderimi yaparken dikkat edilmesi gerekenleri merak ediyor.

Bu yazıda, Kıbrıs’a kargo gönderimi konusunda merak edilenlere değineceğiz.

Kıbrıs’a Kargo Nasıl Gönderilir?

Standart kargo uygulamasıyla, Türkiye’den KKTC’ye kargo gönderimi yapılabilmektedir. Diğer kargo uygulamalarında olduğu gibi, Kıbrıs’a yapılacak gönderilerde de ücreti gönderici ödeyebileceği gibi, tercihe göre alıcı taraf da ödeyebilmektedir.

Kıbrıs’a kargo göndermek isteyen kişiler, KKTC proforma fatura belgesini doldurup kargo şubesine teslim etmelidir. Ticari firmalar ise, kargo gönderileri için ürüne ait miktar ve KDV tutarı gibi bilgileri içeren bir fatura düzenleyip bu faturayı gönderici şubeye teslim etmelidir. Ürünün faturası olması durumunda, ayrıca proforma fatura düzenlemeye gerek kalmamaktadır.

Kıbrıs’a Kargo Kaç Günde Ulaşır?

Kargo gönderilerinin Kıbrıs’a ulaşması, 600 kilometrelik mesafelerin altında 3-4 iş gününü, daha uzun mesafelerde ise 4-5 iş gününü bulabilmektedir. Bununla birlikte, gönderici ve alıcıların, gümrüklerdeki işlem sürelerinin kargonun ulaşma süresini etkileyebileceğini de göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Gümrüğe Takılan Kargolar İade Edilir mi?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderilen bir kargo, gümrüğe takılması halinde iade edilebilir. Bu kargoların iadesi, yetki verilen gümrük müşaviri tarafından gerçekleştirilir.

Kıbrıs’a Gönderilmesi Yasak Ürünler Nelerdir?

Aşağıdaki ürünlerin KKTC’ye gönderilmesi yasaktır:

Cinsel içerikli ürünler,

Vücut geliştirme amaçlı sporcu ilaçları,

Takviye gıdalar,

Şahsi kullanım amaçlı tütün,

Şahsi kullanım amaçlı toz biber, vs.

Soğuk zincir olarak gönderilen kargolar,

Topraklı ağaç fidanları.

Kıbrıs’a kargo gönderimi, aynı zamanda Kıbrıs içi gönderiler hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız, Aras Kargo’nun sitesini ziyaret edebilir, Kıbrıs’ın yanı sıra Türkiye içi ve yurt dışı her türlü kargo gönderileri için en avantajlı seçenekleri kolayca keşfedebilirsiniz.

https://www.araskargo.com.tr/tr/