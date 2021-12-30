Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını Antarktika'nın zirvesine dikti.

Yıllardır süren baskı ve ambargolara rağmen Kıbrıslı Türklerin var olma mücadelesi her alanda devam ediyor.

ABD'de yaşayan ve aslen Güzelyurtlu olan Birkan Uzun, 16 Aralık'ta 4 bin 892 metre yüksekliği ile Antarktika'nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı'nın zirvesine çıkarak KKTC bayrağını dikti.

Bu ana ilişkin fotoğrafı Facebook hesabından bir mesajla paylaşan Uzun, buraya tırmanan ilk Kıbrıs Türkü olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun, Antarktika'ya KKTC bayrağı dikti - Video

"İNSANLARIMIZA, HEDEFLERİNİ BAŞARABİLECEKLERİNİ GÖSTERMEK İSTEDİM"

Uzun, "Ülkemizin bayrağını zirvede dalgalandırabilmek ve insanlarımıza büyük veya küçük herhangi bir hedeflerini azim, kararlılık ve inançla başarabileceklerini gösterebilmek benim için bir ayrıcalıktır." ifadesini kullandı.

"AMBARGOLAR BİZİ ENGELLEYEMEZ"

Zirveden inmesinin ardından çektiği bir videoyu paylaşan Uzun, görüntüde şunları kaydetti:

"KKTC bayrağımızı bu zirvede dalgalandırabildiğim için çok gururluyum. Burada, bu bayrağı tanımayan herkese KKTC'yi ve Kıbrıslı Türklerin hikayelerini anlatıyorum. Arkadaşlar, biz yıllardır ambargolar altında yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Sizlere vermek istediğim mesaj; hedefiniz ne olursa olsun, aklınıza koyarsanız mutlaka başarabilirsiniz. Buna, ambargolar ve hiç kimse engel olamaz. Her şey kafada ve kalpte biter. Dünyanın neresine bakarsanız başarılı Kıbrıslı Türkleri görebilirsiniz. Dünya bunu bilmiyor olabilir ama bilecek. Başarılarımızla yavaş yavaş ülkemizi tanıtmaya devam ediyoruz. Ben de bu tanıtıma katkıda bulunabildiğim için çok mutlu ve gururluyum."

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN'DAN DESTEK

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Uzun'u tebrik etti. Tatar, "Birkan Uzun 7 kıta 7 zirve hedefinde 5. kıtanın 5. zirvesi Antartika'ya tırmanmayı başardı. Kıbrıslı bir Türk olarak gururumuz büyük. Birkan'ı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Başta babası Cengiz Uzun kardeşim olmak üzere tüm destek olanlara da teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kıbrıslı Türk kardeşimiz Birkan Uzun'un Antartika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’na tırmanması bizler için büyük gurur kaynağı iken zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını açması, bende daha da tarifi imkansız duygulara neden oldu. Genç kardeşimizi candan kutluyor , 7 zirvelik tırmanma serisinin 6'ncı ve 7'nci zirvelerinde kendisine başarılar diliyorum. Kıbrıslı Türklerin inanarak ve çalışarak tırmanamayacakları zirve, aşamayacakları hiçbir engel olmadığını bize bir kez daha gösterdiği için Birkan kardeşime ayrıca teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

KKTC'de çok sayıda kişi de sosyal medya hesabından Uzun'u tebrik etti.