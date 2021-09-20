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Kılıçdaroğlu’nun kameramanı havuza düştü

Kılıçdaroğlu’nun kameramanı havuza düştü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara’da nikah şahidi olarak katıldığı bir düğünde kendisini görüntüleyen kameraman havuza düştü. O anlar başka bir kameraman tarafından kaydedildi.