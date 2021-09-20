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    Kılıçdaroğlu’nun kameramanı havuza düştü

    Kılıçdaroğlu’nun kameramanı havuza düştü

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara’da nikah şahidi olarak katıldığı bir düğünde kendisini görüntüleyen kameraman havuza düştü. O anlar başka bir kameraman tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 20.09.2021 - 20:09
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 21:17
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'nın Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen’in kızı Aysel Kesmen ve Emre Yıldız çiftinin düğününe katıldı.

    Ankara Sincan’da gerçekleşen düğününe nikah şahidi olarak katılan Kılıçdaroğlu'nun nikah salonuna girişinde ilginç anlar yaşandı.

    Kılıçdaroğlu’nun kameramanı havuza düştü VİDEO

    KAMERAMAN HAVUZA DÜŞTÜ

    Kılıçdaroğlu'nun sahneye çıktığı esnada kendisini görüntülemek isteyen bir kameraman havuza düştü.

    Basın mensubu bu sırada zor anlar yaşadı.

    Kılıçdaroğlu’nun kameramanı havuza düştü #1

    Kılıçdaroğlu’nun kameramanı havuza düştü #2

    Kılıçdaroğlu’nun kameramanı havuza düştü #3

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