Kilis'e özgü en önemli lezzetlerden biri: Cennet çamuru Türkiye'nin dört bir yanında Ramazan'a özgü tatların yapımına devam ediliyor. Bugünlerde Kilis'in tescilli lezzeti "cennet çamuru" iftar sofralarından eksik olmuyor.

AA

"Cennet çamuru", Kilis'in coğrafi işaret tescilli bir lezzeti.

Yöresel tatlı, tel kadayıf, şeker, Antep fıstığı ve kaymağın harmanlanmasıyla maharetli ustaların elinde doyumsuz bir lezzete dönüşüyor.

Ramazan'da da damakları şenlendiren "cennet çamuru", sadece lezzeti ile değil aynı zamanda ismiyle de dikkati çekiyor.

"Cennet çamuru"nu Kilisli kadayıf ustası Sinan Özoğuz, anlattı.

Çiğ kadayıf yağla yumuşatılıyor

Çiğ kadayıfın yağla yumuşatıldıktan sonra ocaktaki tepsiye yerleştirilerek 5 dakika ısıtıldığını aktaran Özoğuz, tatlının yapım aşamasını şu sözlerle dile getirdi:



Tepsiye toz şeker ve tereyağı ilave ediyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika pişirildikten sonra hafif karıştırarak şerbet ve bol fıstık döküyoruz. Daha sonra tepsiye açıp üzerine kaymak, pudra şekeri, tarçın ve fıstık ilave ederek servise hazır hale getiriyoruz.

"Ramazan'da talep fazla oluyor, siparişlere yetişilemiyor"

"Cennet çamuru"nun 2018'de coğrafi işaret tescili aldıktan sonra daha fazla ilgi gördüğüne işaret eden Özoğuz, Ramazan ayında da bu tatlıya çok fazla talebin olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

Üzerine kaymak konulduğundan hafif bir tatlı özelliğine sahip oluyor. Bundan dolayı iftar sofralarında daha çok tercih ediliyor. Ramazanda bazen siparişlere yetişemez duruma geliyoruz ve tatlılarımız arasında en fazla satılan çeşidimiz cennet çamuru oluyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)