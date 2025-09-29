Kilis'te 35 liraya tavuk dürüm satan esnaf maliyetini tek tek anlattı

Kilis'te görenlere 'yok artık' dedirten fiyat...

Deveciler Mahallesi Murtaza Caddesi'nde 35 liraya döner satan Ali Karabalık, fiyat artışlarına rağmen uygun fiyatla halka hizmet etmeye devam ettiğini söyledi.

"35 LİRAYA DEVAM EDECEĞİZ"

30 yıldır döner ustalığı yapan Ali Karabalık, Kilis'in ekonomik yapısına dikkat çekerek, "Kilis'in bütçesi bellidir. Örneğin Gaziantep ile Kilis bir olamaz. Ben bu yola ‘Kilis dönere çıkacak' sloganıyla çıktım.

Gerçekten de Kilis'i dönere doyuruyoruz. Burada en büyük önceliğim halka hizmet. 35 liraya devam edeceğiz" dedi.

MALİYETİNİ ANLATTI

Dönerin maliyet hesabını paylaşan Karabalık, "Tavuğun kilosu 120 lira. 100 gram tavuk koysanız 12 lira, ekmeği 5 lira, salatası 3 lira, kira masrafı 5 lira Toplam 25 lira yapıyor.

10 lira da kar kalıyor. Sürüm yaptığınızda bu büyük bir kazanca dönüşüyor. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz" ifadelerini kullandı.

"HERKES ELİNİ VİCDANINA KOYSA ENFLASYON OLMAZ"

Fiyatların 2021 seviyesinde olduğunu söyleyen Karabalık, esnafa da çağrıda bulunarak, "Zamların biz yapıyoruz aslında. Herkes elini vicdanına koysa bu enflasyon bu kadar olmaz. Tüm esnaflar el ele verirse bu ülke ayağa kalkar.

100 binler kazanacağına 2 bin kazansın. Yeter ki halk yesin" şeklinde konuştu.

"KİLİS ÇOK GÜZEL"

Tatlıcı esnafı Mesut Öztaş ise dışarıdan gelenlerin Kilis'in pahalı olduğuna dair algısına katılmadığını ifade ederek, "Kilis'te 100 liraya 35 liraya tavuk döner yersin, 30 liraya taş kadayıf üstüne de bir çay içersin, cebinde de 10 lira kalır.

Biz bunun reklamını yapmıyoruz ama Kilis çok güzel, her zaman misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyarız" diye konuştu.