Kilis'te karnesini alan Suriye'ye dönüyor

Suriye'de yeni bir devrin kapısı aralandı...

Zalim Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından ülkede yapılan refah reformlarının ardından Suriyeliler, iç savaşta terk ettikleri ana vatanlarına geri dönüyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşleri de hızlandı.

KARNESİNİ ALIP ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ

Kilis'te yaşayan Suriyeli Ahmet Ramazan Yahya, karnesini aldıktan sonra öğretmenleri ve arkadaşlarıyla vedalaştı.

Oğlunun karne sevincini yaşaması için dönüş kararını eğitim yılı bitene kadar ertelediklerini belirten baba Ramazan Yahya, "Uzun bir bekleyiş oldu ama artık karnesini aldık, ülkeme dönme zamanı geldi." dedi.

"ÜLKEMİZE DÖNME VAKTİ"

Baba Yahya, "Rejim sona erdiğinde dönmeyi düşündüm ama oğlumun eğitimini tamamlamasını ve karne heyecanını yaşamasını istedim. Şimdi 5. sınıfa geçti ve artık ülkemize dönme zamanı geldi." dedi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE MİNNETTARIM"

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını söyleyen Yahya, "Türk milletine çok teşekkür ederim. Burada hiçbir sorun yaşamadım. Gümrükte çalıştım, çok güzel günlerim geçti. Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettarım." ifadelerini kullandı.

"TÜRK ARKADAŞLARIMI BIRAKACAĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Ahmet Ramazan Yahya ise, "Karnemi almayı bekliyordum. Artık 5. sınıfa geçtim ve Suriye'ye döneceğim. Türkiye'de Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve Bursa'yı gezdim. Burada çok Türk arkadaşım vardı. Onları bırakacağım için üzgünüm. Birlikte ders çalıştık, çok güzel zamanlar geçirdik. Notlarım da çok iyi. Artık ülkeme dönüyorum." diye konuştu.