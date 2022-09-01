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- Kilis'te kuyuya düşen yavru kedi kalp masajıyla hayata döndü
Kilis'te kuyuya düşen yavru kedi kalp masajıyla hayata döndü
Su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye eri tarafından çıkarıldıktan sonra kalp masajı ile yaşama tutunması sağlandı. O anlar kameraya yansıdı.
- 01.09.2022 - 16:38
- Güncelleme : 01.09.2022 - 17:05
Kilis'te Arslan Mahallesi'nde bulunan tarihi havuzlu ev içerisinde kuyudan gelen sesleri duyanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, su kuyusuna düşen yavru kediyi kurtardı.
Kalp masajıyla hayata döndü
DHA'nın haberine göre kedinin tepki vermemesi üzerine itfaiye ekibindeki bir personel, hayvana uzun süre kalp masajı yaptı.
Kalp masajı ile hayata döndürülen yavru kedi, veteriner tarafından yapılan sağlık kontrolünün ardından korumaya alındı.
Kilis'te kuyuya düşen yavru kedi kalp masajıyla hayata döndü VİDEO