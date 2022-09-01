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Kilis'te kuyuya düşen yavru kedi kalp masajıyla hayata döndü

Kilis'te kuyuya düşen yavru kedi kalp masajıyla hayata döndü

Su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye eri tarafından çıkarıldıktan sonra kalp masajı ile yaşama tutunması sağlandı. O anlar kameraya yansıdı.