İftara yakın saatlerde oluşan yoğunluklar, Kilis'te polisin yardımıyla çözülüyor.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı nedeniyle trafikte bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmasına karşın, zaman zaman araç ve motosiklet yoğunluğu nedeniyle iftara yakın saatlerde trafikte kargaşa yaşanıyor.

Suriye sınırında bulunan Kilis’te, saat 19.00’dan önce evlerine gitmek isteyen vatandaşların araç ve motosikletleriyle trafiğe çıkması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Aynı saatlerde esnaf ve kamu çalışanlarının da araçları ile girmek zorunda kaldığı trafik yoğunluğu katlanıyor.

TRAFİK EKİPLERİNİN YOĞUN MESAİSİ

İnsanların bir an önce evlerine gitme ve iftara yetişme telaşı nedeniyle yoğunluk kargaşa dönüşürken, trafikte aksaklık yaşanmaması için ise iş trafik ekiplerine düşüyor.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde tüm kavşaklarda tedbir alarak, trafik akışının hızlı olması ve insanların evlerinde iftara yetişebilmesi için canla başla çalışıyor. Ekiplerin yönlendirmesi ile trafik çözülmeye başlarken, iftar saati ile birlikte yollar boş kalıyor.

Kilis'te polis, iftara yetişmek isteyenlere yardım etti VİDEO









