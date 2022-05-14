Kilosu 10 bin lira olan arı sütüne talep yoğun

Binbir derde deva olması nedeniyle çokça tercih edilen arı sütü kilosunun 10 bin liradan alıcı buldu. Üreticiler, fiyatının yüksek olmasından dolayı sahteciliğe karşı uyardı.

Eylül ayından mayıs ayına kadar sağımı yapılan arı sütü, binbir derde deva olması nedeniyle yoğun talep görüyor.

Türkiye'de yılda 30 ton arı sütü tüketilirken üretim ise 3 ton, 27 tonluk açık ise yurt dışından karşılanıyor. 300 kovan arıdan yılda 100 kilo süt üreten arıcılar yurt içinden ve yurt dışından yoğun taleple gören ürünü kısa sürede satıyor.

Baharın gelmesiyle, arıcıların yoğun mesaisi de başladı. Kovanlardan gram gram sağımı yapılan sütün kilosu, 10 bin liradan alıcı bulunurken fabrikadaki işlerini bırakıp bu işe giren Mehmet Durgut ve Metin Kaya yılda 100 kilogram üretmeyi başardı.

“Fabrikadaki işimizi bırakıp bu işi yapmaya başladık”

İHA'nın haberine göre arı sütünün yoğun talep gördüğünü ifade eden Mehmet Durgut, şu ifadeleri kullandı:

"Arı sütü üretimimiz başladı. Biz 300 kovanla üretim yapıyoruz. Biz burada 3 aile olarak arı sütü üretiyoruz. Bu işe hobi olarak başladık. Fabrikada çalışırken biz eğitime gittik. Arı sütü üretimini öğrendik. Baştan kendimize kadar ürettik sonra talep gelemeye başlayınca üretimi çoğalttık. Sonra fabrikadaki işimizden ayrılıp bu işi yapmaya başladık. Bu yıl 100 kilo arı sütü almayı hedefliyoruz.





“Doğurganlık oranını artırıyor”

Bu yıl sütün kilosunu 10 bin liradan satıyoruz. Arı sütünün hücre yenileme özelliği var çocukların gelişimine büyük katkı sağlıyor. Doğurganlık oranını arttırıyor. Ülkemizde yılda 30 ton arı sütü tüketiliyor. Üretim ise 3 ton 27 ton yurt dışından geliyor. Yurt dışından gelen ürünler çok kaliteli değil bu sebepten bizim ürettiğimiz ürünler çok talep görüyor. Çok güçlü bir ürün olduğu için vatandaşlar gram gram alıyor. Yurt içi ve yurt dışına gönderim yapıyoruz. Ürettiğimiz sütü yıl içinde bitiriyoruz. Çoğu talebi karşılayamıyoruz.”





Her gün düzenli olarak arı sütü sağımı yaptıklarını belirten Metin Kaya, "Bu işin bir çok aşaması var kovanları hazırladıktan sonra sağım işlemine başlıyoruz. Çok faydalı bir ürün olduğu için çok rağbet görüyor.” dedi.

“Fiyatı yüksek olduğu için sahteciliği olabiliyor”

Tüketicileri sahte ürünlere karşı uyaran Faruk Aydın, "Üretimimiz nisan ayında başlıyor eylül ayına kadar devam ediyor. Bu sütün üretimini yapmak için uzman olmamız gerekiyor. Bu ürün fiyatı yüksek olduğu için sahteciliği olabiliyor. Tüketiciler bildikleri üreticilerden alsınlar, bizim ürettiğimiz ürün kullanan vatandaşlardan çok güzel geri dönüşler aldık. Kullanan herkes bu ürünün faydasını gördüğünü bize iletti.” ifadelerini kullandı.