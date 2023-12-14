Kim Milyoner Olmak İster'le tanımıştık! Rabia, deneme kol proteziyle tanıştı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında hikayesiyle herkesi üzen Rabia Birsen Göğercin, deneme kol proteziyle ilk karesini verdi. Henüz kalıcı protezine kavuşmamış olan Göğercin, "Beklentim karşılandı. Mekanik el değil ama fizyolojik bir el beklentim var" dedi.

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İHA

Kim Milyoner İster yarışmasına katılan Rabia, hikayesiyle milyonları ağlattı.

Azmi ve sempatik tavırlarıyla herkesin sevgisini de kazanan Rabia, geçen yıl Kurban Bayramı'nda esnaf babasına yardım ederken kolunu kıyma çekme makinesine kaptırdı.

Hastaneye kaldırılan Göğercin'in sağ eli bilekten ampute edildi. Rabia Birsen Göğercin'in hayat enerjisi herkesin dikkatini çekti.

1 milyonluk soruyu da açtıran Rabia'nın hayallerine kavuşması için herkese seferber olurken, genç kız protez kol denemesine bugün kavuştu.

"Deneme eli olmasına rağmen beklentilerimi karşıladı"

Deneme protezin beklentisini karşıladığını ama eksikliklerin giderilmesini beklediklerini söyleyen Göğercin, "Deneme eli olmasına rağmen beklentilerimi karşıladı. Küçük değişiklikler olacak. Çözülemeyecek problem yok. Beklentim karşılandı. Mekanik el değil de fizyolojik bir el beklentim var. Deneme eli baskı oluşturmadı. Renkleri ve ölçüsü yeniden yapılacak" dedi.

"Doğala yakın olması için çalışıyoruz"

Geçtiğimiz günlerde Kırşehir’e iş insanı Mustafa Düğer ile birlikte gelen Göğercin’in masrafları ücretsiz olarak karşılanıyor.

Yarışma sonrası Rabia ile iletişime geçen Düğer, kol protezinin deneme yapımı hakkında bilgi vererek, "Deneme eli geldi. Kalıcı ele henüz geçilmedi. Koldaki duruş ve ölçü kontrolleri yapılıyor. Protez elin doğala yakın olması için çalışıyoruz. En iyiye sahip olacak eli ortaya koymaya çalışacağız" diye konuştu.

Ankara’da protez üretimi yapan Kırşehirli İş İnsanı Mustafa Düğer, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL kazanan Rabia Birsen Göğercin’in estetik protez kol masrafını ücretsiz karşılayacağını söylemişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)