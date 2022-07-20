Petrol
105.63
-1.60%
Euro
17.9775
0.05%
Dolar
17.5834
0.14%
Altın
965.89
-0.04%
Borsa
2518
0.64%
Bitcoin
420.842
7.99%
BTXN Coin
7.48
1.08%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Kimlerin ehliyetine el konulur? Ehliyet affı çıkarılacak mı?

    Ehliyet affı çıkacak mı?Bu soru binlerce mağduru ilgilendiriyor.Ehliyetini kaptıran sürücüler af çıkarılması için gündem oluşturuyor..
    • 20.07.2022 - 15:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kimlerin ehliyetine el konulur? Ehliyet affı çıkarılacak mı?

    Sosyal medyanın gündemine gelen ehliyet affı konusu geçtiğimiz aylarda mecliste gündeme gelmişti ancak bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    Farklı sebeplerden ötürü ehliyetini kaptıran onbinlerce kişi ehliyet affı çıkarılması için sosyal medyada sık sık gündem oluşturuyorlar.

    Kimlerin ehliyetine el konulur? Ehliyet affı çıkarılacak mı? #1

    Twitter'da binlerce kişi #EhliyetAffı etiketiyle twit atarak konuyu gündeme taşımaya devam ediyor.Binlerce ticari sürücü de ehliyet affının çıkarılmasını bekliyor.Henüz bu konuda net bir bilgi bulunmuyor..

    Ehliyet hangi durumlarda el konulur?

    Ehliyete el konulabilecek farklı durumlar bulunuyor.Bu durumlar şu şekildedir;

    - 100 ceza puanına ulaşmak

    - Ölüme sebebiyet verecek kazalara karışmış olmak

    - Uyuşturucu kullanmak

    - Stajyer sürücü olarak kural ihlali yapmak.

    - Ehliyetin geçerlilik süresinin bitmesi

    - Sağlık durumunun bozulması

    - Hız sınırlarını aşmak

    - Alkollü otomobil kullanmak.


    İlginizi Çekebilir

    Havuz başında pozlar
    Medya

    Havuz başında pozlar

    Pentagon'dan 1.3 milyar dolarlık uydu anlaşması
    Teknoloji

    Pentagon'dan 1.3 milyar dolarlık uydu anlaşması

    Yatırımlarınızı güvende tutun
    Metabot

    Yatırımlarınızı güvende tutun

    Görüş Bildir