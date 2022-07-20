Kimlerin ehliyetine el konulur? Ehliyet affı çıkarılacak mı?

Ehliyet affı çıkacak mı?Bu soru binlerce mağduru ilgilendiriyor.Ehliyetini kaptıran sürücüler af çıkarılması için gündem oluşturuyor..

Sosyal medyanın gündemine gelen ehliyet affı konusu geçtiğimiz aylarda mecliste gündeme gelmişti ancak bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Farklı sebeplerden ötürü ehliyetini kaptıran onbinlerce kişi ehliyet affı çıkarılması için sosyal medyada sık sık gündem oluşturuyorlar.

Twitter'da binlerce kişi #EhliyetAffı etiketiyle twit atarak konuyu gündeme taşımaya devam ediyor.Binlerce ticari sürücü de ehliyet affının çıkarılmasını bekliyor.Henüz bu konuda net bir bilgi bulunmuyor..

Ehliyet hangi durumlarda el konulur?

Ehliyete el konulabilecek farklı durumlar bulunuyor.Bu durumlar şu şekildedir;

- 100 ceza puanına ulaşmak

- Ölüme sebebiyet verecek kazalara karışmış olmak

- Uyuşturucu kullanmak

- Stajyer sürücü olarak kural ihlali yapmak.

- Ehliyetin geçerlilik süresinin bitmesi

- Sağlık durumunun bozulması

- Hız sınırlarını aşmak

- Alkollü otomobil kullanmak.