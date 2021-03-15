Kimliğini çaldıran kadın yıllar sonra rahat nefes alabildi

Amerika’da uzun yıllar yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönen ve 20 yıldır Kemer’de yalnız yaşayan 77 yaşındaki kadın, yıllar sonra kimliği doğrulanınca nüfus müdürlüğünde sevincinden göbek attı.

60 yıl önce okumak için Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Nursan Spragins (77), Kaliforniya’da muhasebe eğitimi gördü ve çalışmaya başladı.

Üç kez evlenen ve boşanan Spragins dördüncü evliliğine hazırlanırken, nikahına 3 gün kala nişanlısı motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

TÜRKİYE’YE DÖNDÜ, ÇANTASI ÇALINDI

2000 yılı başında Türkiye’ye dönen Nursan Spragins, İzmir’de çantası çalınınca bütün kimlik belgeleri yok oldu.

2005 yılında Kadıköy Nüfus Müdürlüğü'nden kimlik çıkartan kadın, emekli olmasına rağmen çalışmak için iş ararken Antalya’nın Kemer ilçesine geldi ve aşık olduğu bu ilçeye yerleşti.

KİMLİĞİNİ KAYBETTİ, MAAŞ ÇEKLERİ ELİNDE KALDI

ABD’de emekli olduğu için gelen maaş çeklerini yıllarca özel bir bankanın Kemer şubesinden tahsil eden Spragins, bir süre sonra kimliğini yeniden kaybetti.

Maaş çeklerini paraya çevirdiği banka şubesinde tanındığı için işlerini yıllarca kaybettiği kimliğinin fotokopisiyle yürüten Nursan Spragins, önceki yıl banka görevlileri kendisine ‘kimlik aslı olmadan işlem yapamayacağını‘ söyleyince sıkıntılı günler başladı.

Hesabı bloke edilen, daha sonra haftada 50 dolar verilince sabit ödemelerini yapmakta zorlanan kadın yeniden kimlik çıkartmak için girişimde bulundu ancak bu süreçte sıkıntılar daha da büyüdü.

KAĞIT ÜZERİNDE ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

Kemer’de bir yakını bulunmadığı için kütüğünün bulunduğu yere gitmesi gereken yaşlı kadına, kimliğini Kemer’den çıkartabilmesi için Yeni Mahalle Muhtarı Münevver Erkal ve Kemer Kaymakamlığı yardımcı olurken bu kez de kadının nüfus kaydının kütükten silindiği ortaya çıktı.

Hayattayken kağıt üzerinde ölü gözüken Nursan Spragins’in nüfus kaydının düzeltilebilmesi ve kimlik çıkartılabilmesi için yakın akrabalarının tanıklığının gerektiği ortaya çıkınca zamanın Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, kadının yakınlarının bulunduğu belirtilen Yalova bölgesindeki birimlerden yardım istedi.

Aylar süren uğraştan sonra bir jandarma komutanının gayretiyle bulunan yakınının şahitliğiyle Nursan Spragins’in hayatta olduğu kanıtlandı ve kadın adeta hayata yeniden döndü.

KABUS BİTİNCE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDE DANS ETTİ

Nüfus kaydının düzeltilmesinden sonra yeni kimlik belgesi çıkarılması için başlatılan işlemler sonunda Kemer Kaymakamlığı Nüfus Müdürlüğü'ne çağrılan Nursan Spragins’e geçici kimlik belgesi verildi, belgenin aslının posta yoluyla ulaştırılacağı bildirildi.

Nüfus müdürlüğünde sırasını beklerken sevinçten dans eden Nursan Spragins, işlemler tamamlandıktan sonra da binayı neşe içinde terk etti.

NÜFUS MÜDÜRÜ: BİR YILA YAKIN UĞRAŞTIK HAYIRLI OLSUN

Kemer İlçe Nüfus Müdürü Emine Erten, uzun bir tahkikat süreci yaşadıklarını belirterek, “Nursan Hanım'a kimliğini vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah sağlıklı günlerde kullanır. Yakınlarına pandemi dolayısıyla çok geç ulaştık, adres değişikliklerini tespit ettik. Bir yıla yakın uğraştık.” diye konuştu.