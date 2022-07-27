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    Kimlik ile Türkiye'ye giriş yapabilen ülkeler

    Vatandaşları ulusal kimlik kartları ile Türkiye’ye girebilen ülkeler sosyal medyada gündem oldu.Peki hangi ülke vatandaşları ülkemize sadece kimlik ile girebiliyor?İşte o liste..
    • 27.07.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 13:54
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    Kimlik ile Türkiye'ye giriş yapabilen ülkeler

    Bugün yayınlanan Resmi Gazete'de Bulgaristan kimlik kartı bulunanların Türkiye’ye yapacakları turistik veya transit geçiş amaçlı seyahatlere 90 gün süreli vize muafiyeti sağlandığı açıklandı.

    Bulgar vatandaşları kimlik ile ülkemize turistik seyahat yapabilecek.Bunun ardından sosyal medyada ülkemize hangi ülke vatandaşlarının kimlik ile girebildiği konusu gündeme geldi.

    Kimlik ile Türkiye ye giriş yapabilen ülkeler #1

    Peki hangi ülke vatandaşları sadece kimlik kartları ile ülkemize giriş yapabiliyor.O ülkeleri sizler için derledik.İşte ülkemize kimlik ile girebilen ülkeler listesi..

    Vatandaşları ulusal kimlik kartları ile de ülkemize girebilen ülkeler listesi

    1- Almanya

    2- Belçika

    3- Fransa

    4- Gürcistan

    5- Hollanda

    6- İspanya

    7- İsviçre

    8- İtalya

    9- KKTC

    10- Lihtenştayn

    11- Lüksemburg

    12- Malta

    13- Portekiz

    14- Ukrayna

    15- Yunanistan

    16- Polonya

    17- Bulgaristan


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