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Kimlik ile Türkiye'ye giriş yapabilen ülkeler

Kimlik ile Türkiye'ye giriş yapabilen ülkeler

Vatandaşları ulusal kimlik kartları ile Türkiye’ye girebilen ülkeler sosyal medyada gündem oldu.Peki hangi ülke vatandaşları ülkemize sadece kimlik ile girebiliyor?İşte o liste..