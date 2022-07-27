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Kimlik ile Türkiye'ye giriş yapabilen ülkeler
- 27.07.2022 - 13:50
- Güncelleme : 27.07.2022 - 13:54
Bugün yayınlanan Resmi Gazete'de Bulgaristan kimlik kartı bulunanların Türkiye’ye yapacakları turistik veya transit geçiş amaçlı seyahatlere 90 gün süreli vize muafiyeti sağlandığı açıklandı.
Bulgar vatandaşları kimlik ile ülkemize turistik seyahat yapabilecek.Bunun ardından sosyal medyada ülkemize hangi ülke vatandaşlarının kimlik ile girebildiği konusu gündeme geldi.
Peki hangi ülke vatandaşları sadece kimlik kartları ile ülkemize giriş yapabiliyor.O ülkeleri sizler için derledik.İşte ülkemize kimlik ile girebilen ülkeler listesi..
Vatandaşları ulusal kimlik kartları ile de ülkemize girebilen ülkeler listesi
1- Almanya
2- Belçika
3- Fransa
4- Gürcistan
5- Hollanda
6- İspanya
7- İsviçre
8- İtalya
9- KKTC
10- Lihtenştayn
11- Lüksemburg
12- Malta
13- Portekiz
14- Ukrayna
15- Yunanistan
16- Polonya
17- Bulgaristan