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    Kimlik kayıp ihbarı 2022: TC kimlik kartı kayıp bildirimi nasıl yapılır? e-Devlet ekranı

    TC kimlik kartını kaybeden, unutan veya çaldıranların izlemesi gereken ilk adımlardan biri, e-Devlet üzerinden kayıp kimlik bildirimi işlemidir. Peki kimlik kartı kayıp bildirimi nasıl yapılır?
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 12:48
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    Kimlik kayıp ihbarı 2022: TC kimlik kartı kayıp bildirimi nasıl yapılır? e-Devlet ekranı

    "Kimlik kartımı kaybettim, ne yapmalıyım" sorusu, her vatandaşın başına gelebiliyor...

    Türkiye Cumhiyeti kimlik kartı, kişisel bilgiler içeren, kişiye özel, zorunlu ve resmi bir belgedir.

    Kimlik kartının herhangi bir sebeple kaybolması veya çalınması halinde ilk yapmanız gereken e ALO 199 çağrı merkezini aramak olmalıdır.

    Aksi taktirde bağlı bulunduğunuz nüfus müdürlüğüne bizzat müracaat etmeniz gerekir.

    Ayrıca e-Devlet üzerinden "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü" işlemleri altında "T.C Kimlik Kartı Kayıp Bildirimi" işlemi de yapılabiliyor.

    E-DEVLET KİMLİK KARTI KAYIP BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

    Bu hizmeti kullanarak; kendiniz veya 15 yaşını tamamlamayan velisi / vasisi olduğunuz kişiler adına, T.C. kimlik kartı iptali için kayıp bildiriminde bulunabilir ve daha önce kayıp sebebiyle iptal edilen kimlik kartlarını sorgulayabilirsiniz.

    e-Devlet kimliği ve şifrenizi girerek öncelikle arama kısmına "Nüfüs İşleri Genel Müdürlüğü", ardından "T.C Kimlik Kartı Kayıp Bildirimi" yazın.

    Daha sonra karşınıza çıkan "Kayıp Bildirimi" butonuna tıklayarak devam edin.

    Gerekli bilgileri tamamlayarak işlemi kaydedin.

    Kimlik kayıp ihbarı 2022: TC kimlik kartı kayıp bildirimi nasıl yapılır? e-Devlet ekranı #1

    Kimlik kayıp ihbarı 2022: TC kimlik kartı kayıp bildirimi nasıl yapılır? e-Devlet ekranı #2


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