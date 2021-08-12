Kimlik ve ehliyet birleştirme 2021: Tek kartta kimlik ve ehliyet randevusu ve ücreti

Kimlik ve ehliyet birleştirme 2021: Tek kartta kimlik ve ehliyet randevusu ve ücreti

Nüfus cüzdanı ve ehliyeti tek karta entegre etmek isteyenler, kimlik ve ehliyet birleştirme randevusu nasıl ve nereden alınır araştırıyor. İşte tek kart randevu ekranı ve ücreti...

Yeni uygulama ile birlikte kişilerin kimlik belgesi ile ehliyet belgesini ayrı ayrı taşıma zorunluluğu ortadan kalktı.

Dünyada ilk ve tek uygulama olan 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasıyla yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylece vatandaşların, trafikte yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

İlçe nüfus müdürlüğüne başvuruda bulunan vatandaşlar ehliyetlerini, kimlik kartına tanımlayarak yanlarında tek kart taşıma kolaylığına erişebiliyor.

Peki kimlik ve ehliyet birleştirme nasıl ve nereden yapılır? Kimlik ve ehliyet tek kart ücretli mi, ne kadar? İşte randevu ekranı ve bulundurmanız gereken belgeler...

KİMLİK EHLİYET BİRLEŞTİRME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Ehliyet ve kimlik kartını birleştirmek için randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan randevu.nvi.gov.tr internet adresinden veya ALO 199 çağrı merkezinden alınabiliyor.

İnternetten randevu alan vatandaşlar, randevu sayfasında 'SÜRÜCÜ BELGESİ RANDEVU AL' bağlantısını tıklayarak ardından kişisel bilgilerini girmeli. İl ve ilçe seçimi yaptıktan sonra size uygun bir saati seçebilirsiniz.

KİMLİK EHLİYET BİRLEŞTİRME ÜCRETLİ Mİ?

Yeni tip sürücü belgeleri, ilçe nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunarak yeni çipli kimlik kartlarına yüklenebiliyor. Bu işlem için vatandaşlardan herhangi bir ücret alınmıyor.

Fakat eski tip ehliyete sahipseniz bunun için 15 TL harç ücreti ödemeniz gerekiyor. Ayrıca sağlık raporu gibi bazı belgeler istenebilir. Bu belgeler için de ücret ödemeniz gerekebilir.

GEREKEN EVRAKLAR

Yeni kimlik kartı ve yeni ehliyeti olan vatandaşların birleştirme işlemi için herhangi bir belge ibraz etmeleri gerekmiyor. Sadece nüfus müdürlüğüne giderken yanlarında her iki kartı da götürmeleri gerekiyor.

Yeni kimlik kartı ve eski ehliyeti olan vatandaşlar ise birleştirme işlemi için nüfus müdürlüğüne; 4 adet biyometrik fotoğraf, sağlık raporu ve 15 TL'lik harç bedelinin ödendiğini gösteren makbuz götürmeleri gerekiyor.