Kimlikle gidilebilen ülkeler! Türk vatandaşları için pasaportsuz gidilen ülkeler listesi..

Türk vatandaşlarının ulusal kimlik kartları ile girebildiği ülkeler gündeme geldi.Vatandaşlarımız hangi ülkelere kimlik ile giriş yapabilir? İşte cevabı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ile imzalanan anlaşma sayesinde Türkiye ve Bosna Hersek arasında kimlik kartları ile seyahat edilebileceğini açıkladı.

Bu haberin açıklanmasının ardından Türk vatandaşlarının kimlik ile seyahat edebileceği ülkeler merak uyandırdı.

Vatanşlarımız vize gerektirmeden girebilecekleri ülkeleri araştırmaya başladı.Peki hangi ülke vatandaşları ülkemize sadece kimlik ile girebiliyor?İşte o liste..

Kimlikle gidilen ülkeler

- Ukrayna

- KKTC

- Moldova

- Gürcistan

- Bulgaristan

- Azerbaycan

- Kosova

- Arnavutluk

- Bosna Hersek

Kimlik ile ülkemize giriş yapabilen ülkeler

- Almanya

- Belçika

- Fransa

- Gürcistan

- Hollanda

- İspanya

- İsviçre

- İtalya

- KKTC

- Lihtenştayn

- Lüksemburg

- Malta

- Portekiz

- Ukrayna

- Yunanistan

- Polonya

- Bulgaristan



