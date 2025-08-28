Kimse bilmiyor! ATM’lerde bulunan sarı tuş bakın ne işe yarıyormuş…

Bankacılık işlemlerinin neredeyse büyük bir çoğunluğunu şubeye gitmeden yapabilme imkanı sunan ATM’ler her ne kadar gün içerisinde milyarlarca kişi tarafından kullanıyor olsalar da bazı özellikleri gizemini korumaya devam ediyor.

Pek çok kişinin neredeyse her gün kullandığı ATM’lerin tuş takımı üzerinde konumlanan sarı rengiyle dikkat çeken ama hemen herkes tarafından yalnızca silme işlemi yapılan sarı tuş meğer önemli bir güvenlik detayını içeriyormuş.

ASIL AMACI GÜVENLİKMİŞ!

Uzmanlara göre ATM’lerde bulunan sarı tuşun işlevi doğrudan güvenlikle bağlantılı. Olağan dışı bir durumda örneğin bir kişinin zorla işlem yaptırmaya çalışması ya da şüpheli bir tehdit algılanması halinde bu tuşun devreye alınabileceği belirtiliyor.

İddialara göre, sarı tuşa normalden uzun bir süre basıldığında sistem anında güvenlik birimlerine uyarı gönderebiliyormuş.

Bunun yanı sıra, ATM çevresindeki kameraların kayıtları da işaretlenerek olası bir inceleme sürecinde kolaylık sağlanıyor. Bu özelliğiyle sarı tuşun, çoğu kullanıcının bilmediği halde büyük bir güvenlik desteği sunduğu ifade ediliyor.