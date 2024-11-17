Kimsesiz çocuklara yardım için kanoyla Avrupa'yı dolaşıp Tekirdağ'a ulaştı

AA & Ensonhaber

İngiltere’de yaşayan 56 yaşındaki Andy Beardmore, kimsesiz çocuklara destek sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla mart ayında sıra dışı bir yolculuğa çıktı. Fransa’dan kanosuyla yola koyulan Beardmore, Maas, Main ve Tuna nehirlerini geçerek Romanya’dan Karadeniz’e ulaştı.

BULGARİSTAN SAHİLLERİNİ TAKİP EDİP TEKİRDAĞ'A ULAŞTI

Rotası boyunca Bulgaristan sahillerini takip eden Beardmore, Dereköy Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra Tekirdağ’a doğru ilerledi. Burada kanosunu yeniden denize indirerek yolculuğuna devam etti. Karaya çıktığında, kanosunu tekerlekli bir platformun üzerine yerleştirerek yanından ayırmayan maceraperest, gecelerini bazen bir çadırda, bazen de kendisini ağırlamak isteyenlerin evinde geçiriyor.

14 BİN KİLOMET YOL KAT ETTİ

Şimdiye dek tam 14 bin kilometre yol kat eden Beardmore, macerasını önümüzdeki yıl nisan ayında İngiltere’ye ulaşarak tamamlamayı planlıyor. Yolculuğunun motivasyon kaynağını açıklayan Beardmore, şunları söyledi:

Bu serüvene, İngiltere’de yakınlarını kaybeden çocuklara destek olmak için başladım. Fransa’dan yola çıktım, Almanya ve Macaristan’ı geçerek Tuna Nehri üzerinden Romanya’ya vardım. Karadeniz’e ulaşıp Türkiye’ye giriş yaptım.

Hayat boyu spordan keyif aldığını belirten Beardmore, kano yolculuğunun bu tutkusunun bir yansıması olduğunu söyledi. “Koşu, bisiklet, uzun mesafeli yürüyüşler… Hep aktif kalmayı sevdim. Bu yüzden, yolculuğun fiziksel anlamda beni zorladığını söyleyemem” ifadelerini kullandı.

"YARDIM EDEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Yakınlarını kaybetmiş çocuklara destek sağlayan bir hayır kurumuna bağış toplanması için elinden geleni yaptığını ifade eden Andy Beardmore, yolculuğuyla ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

İngiltere’de yaşlı bireylerin bahçe veya ev işlerinde yardıma ihtiyaç duyduğu konularda onlara destek oluyorum. Çoğu zaman bu işleri ücretsiz yapıyorum çünkü benim için bu yardımların maddi bir karşılığı yok. Ancak bu yolculuk, hayatımda önemli bir dönüm noktası oldu. Eşim ve ailemi İngiltere’de bırakmak zorunda kaldım, bu kolay bir karar değildi. Yine de, bu yıl Noel’i ailemle geçirmek üzere İngiltere’ye döneceğim. Ardından yolculuğuma kaldığım yerden devam edeceğim.



Bu süreçte pek çok insanın misafirperverliğini deneyimledim. Özellikle Türkiye’ye vardığımda, bana yardım etmek isteyen dost canlısı insanlarla karşılaştım. Bu destekler inanılmazdı. Hem Türkiye’de hem de yolculuğumun diğer duraklarında karşılaştığım yardımsever herkese minnettarım. Bu yolculuk, yalnızca beni değil, desteklediğim çocukların hayatını da değiştirmeyi amaçlıyor. Çocuklar için bağış yapan herkese içtenlikle teşekkür ediyorum.

Beardmore, kısa bir süre Yunanistan’da kaldıktan sonra aynı rotayı takip ederek İngiltere’ye dönmeyi hedefliyor.