Kiracı ve ev sahiplerinin karşılıklı hakları 2021

Son zamanlarda kiracılar ve ev sahipleri arasında yaşanan sorunlar gündeme gelmeye başladı. Sorun yaşayan kiracılar ise haklarını öğrenmek istiyor. Peki, Kiracı ve ev sahibinin hakları nelerdir?

Ev kiralamak isteyenlerin sayısı oldukça fazla ancak ev bulamayan veya bulduğu evde sıkıntı yaşayanlar gittikçe artıyor.

Özellikle sonbahar aylarının gelmesi ile birlikte üniversite öğrencileri ve aileler ev bulmakta daha fazla zorluk çekmeye başladı.

Sadece ev bulmak isteyenler değil, uzun bir süredir kirada oturanlar yine sorun yaşayanlar arasında yer alıyor.

Bazı ev sahipleri daireleri daha yüksek bir fiyata kiralamak için, türlü bahanelerle kiracıları evden çıkarmaya çalışıyor.

Bu durum kiracıları mağdur ederken, "Kiracı hakları nelerdir, ev sahibi kiracıyı istediği zaman çıkarabilir mi?" sorusu ise gündemdeki yerini aldı.

Haklarını öğrenmek isteyen ve haklarını bilerek ev sahipleri ile yüzleşmek isteyen kiracılar, doğru bilgilere ulaşmak istiyor. Aynı şekilde kiracıları haksız gören ev sahipleri, haklarını araştırıyor.

Peki, Kiracı hakları nelerdir, ev sahibi kiracıyı istediği zaman çıkarabilir mi? İşte detaylar...

KİRACI HAKLARI NELERDİR?

6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ile kiracı hakları ve mülk sahiplerinin hakları korunuyor.

Ancak bazı mülk sahipleri, kiracıların hakkını hiçe sayabiliyor. Peki, Kiracı hakları nelerdir, ev sahibi kiracıyı istediği zaman çıkarabilir mi?

Sigorta ve vergi ödemelerini ev sahibi karşılar.

Tadilat masraflarını yine ev sahibi karşılamak zorundadır.

Kiracı evdeki sorunları ev sahibine bildirmekle yükümlüdür.

Konutta oluşan sorunlar ev sahibinden talep edilir.

Eğer konutta oluşan sorunlar kiracı tarafından gideriliyorsa, kira indirimi istemek hakkıdır.

Kira kontratı, son tarihten 15 gün önce yeni bir sözleşme imzalanmamışsa yenilenir.

Eşyalı evlerde yıpranma payı kiracıdan talep edilemez.

Kiracı evi tutarken verdiği depozito bedelini geri alabilir.

Zamanında ödenmeyen kiralar için, ekstra ücret talep edilemez.

Sözleşme süreci dolmadan ve haklı bir gerekçi olmadan kiracı çıkarılamaz.

Kullanımla ilgili yan giderler ev sahibi tarafından karşılanır.

Kentsel dönüşüm sebebiyle evden tahliye durumlarında, kiracı devletten iki aylık kira yardımı alma hakkına sahiptir.

EV SAHİBİN HAKLARI NELERDİR

Yıllık belirlenen oranda kira artışı yapabilir.

3 kira bedeli depozito isteyebilir.

Anlaşmazlık sonucu tahliye bildirimi yapabilir.

Ödenmeyen, gecikmiş kira borçları hukuk yolu ile istenebilir.

Kira bedelini artırmak istediği taktirde, yeni sözleşme talep edebilir.

Evde yapılan izinsiz değişiklikleri düzeltme hakkına sahiptir.

Kiracıdan, evi teslim ettiği şekilde istemek hakkına sahiptir.

Ev sahibi zam kabul etmeyen kiracıyı, sözleşme bitiminde evden çıkarabilir.

Kiranın ödenmemesi durumunda ev sahibi, 30 gün içinde borcunu isteyebilir. Buna rağmen kira ödenmezse, fesih edebilir.

Ev sahibi kiradaki evini satabilir. Böyle bir durumda kiracının 6 ay içinde evden çıkması talep edilir.

Kiracının oturduğu süre boyunca, mülkte değişimler yapabilir. Ancak kiracının menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür.

Evde büyük zararlar olursa, ev sahibi bunu çıkarken kiracıdan talep edebilir.

EV SAHİBİ KİRACIYI İSTEDİĞİ ZAMAN EVDEN ÇIKARABİLİR Mİ?

Mülkün satılması

Ev sahibin eve ihtiyacı olması

Mülkte yapılması gereken tadilatlar

Yukarıda belirtilen durumlar oluşursa, yasalarla belirlenen kurallar ve sınırlar dahilinde kiracı evden çıkarabilir.

Ancak doğru koşullar oluşmadan ve kiracıdan yana sorun yoksa, ev sahibi kiracıyı kafasına göre evden çıkaramaz.

Kiracı haklarını aramak için hukuki yollara başvurabilir.

EYLÜL AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2021

Eylül ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşünen ve hesaplamak isteyenler için enflasyon oranına göre kira hesaplaması şu şekilde:

Konut Kirası: 1.000 TL TÜİK

TÜFE Eylül 2021 Kira Artış Oranı: % 15,78

Eylül Ayı Kira Zammı Tutarı: 157 TL

Eylül Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.157 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının eylül ayında ödeyeceği kira zammı, 157 TL olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.157 TL olarak gerçekleşmektedir.