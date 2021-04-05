Kiralara ne kadar zam gelecek? Enflasyona göre kira artışı ne kadar? 2021 Nisan ayı kira artış oranı..

Kiralara ne kadar zam gelecek? Enflasyona göre kira artışı ne kadar? 2021 Nisan ayı kira artış oranı..

TÜİK, 2021 Mart ayına dair enflasyon oranlarını açıkladı. Akabinde kiracılar ve ev sahipleri, kira fiyatlarına gelecek zam konusunda araştırmalara başladı. Peki nisan ayı kira artışı ne kadar olacak?

5 Nisan'da çıklanan tüketici fiyat endeksi ile birlikte hem ev sahipleri hem de kiracılar, kiralara gelecek zammı merak etmeye başladı.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.

Ev sahiplerinin ve iş yeri sahiplerinin kira artış oranı için sözleşme serbestisinin olması kira oranlarında değişiklik gösteriyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yasal düzenleme yapmasının ardından, resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı ve bu miktar iş yeri ve kiracı olanlar için de geçerli oldu.

Peki nisan ayında kiralara ne kadar zam gelecek? Nisan ayı kira artışı ne kadar? İşte enflasyon oranlarına göre kira artışı..

ENFLASYONA GÖRE KİRA ARTIŞI NE KADAR?

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 13,18 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 13,18 oranında zam yapabilecek.

NİSAN AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2021

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TÜFE Nisan 2021 Kira Artış Oranı: % 13,18

Nisan Ayı Kira Zammı Tutarı: 131,80 TL

Nisan Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.131,80 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının nisan ayında ödeyeceği kira zammı 131,80 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 1.131,80 TL lira olarak gerçekleşmektedir.