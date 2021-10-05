Kırarsan ölürsün: Squid Game Kurabiyesi nasıl yapılır

Netflix'te son günlerin rekor kıran Güney Kore yapımı dizisi Squid Game izleyenler, dizide yer alan kurabiyenin tarifini araştırıyor. Çoktan akım haline gelen Squid Game kurabiyesi nasıl yapılır?

Sosyal medya platformu TikTok her geçen gün yeni bir trend ortaya çıkarmayı başarıyor. Ancak bu seferki akım adını Netflix'in yeni trend dizisi "Squid Game"den alıyor.

Ölümcül bir hayatta kalma oyunu hakkında yeni bir orijinal Netflix dizisi olan Squid Game, dünyayı kasıp kavurarak listelerde ilk sırada yerini aldı.

17 Eylül'de gösterime giren gizemli gerilim film, nakit sıkıntısı çeken 456 kişiye, onları 46.5 milyar Kore Won'u kazanma şansı için ölümcül sonuçları olan birçok hayatta kalma oyununa katılmaya davet ediyor.

İkinci bölümde oynanan oyunda ise oyuncular seçtikleri şekilleri kurabiyelerden kazımaya çalışıyor. Bir parça kırılsa bile, ölümle sonuçlanıyor.

TikTok'ta akım haline gelen kurabiyenin yapımı merak ediliyor. Dalgona kurabiyesi olarak da adlandırılan şekerden yapılan "Squid Game kurabiyesi" nasıl yapılır araştırılıyor.

İşte Squid Game şeker kurabiyesi tarifi...

SQUİD GAME'DEKİ KURABİYE

Dizideki kurabiye aslında Dalgona şekeri adıyla bilinen Kore'de bazı bölgelerde Bbopgi olarak da bilinen geleneksel şekerleme benzeri bir atıştırmalıktır.

Atıştırmalık şeker ve kabartma tozundan yapılır ve içine bir resim basılır.Çocuklar genellikle resmi bozmadan resmin ana hatlarını yemeye çalışırlar.

SQUİDGAME KURABİYE TARİFİ