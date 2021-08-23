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    Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahında trafik kilitlendi

    Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 02:33
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    Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahında trafik kilitlendi

    Hafta sonu tatillerini farklı illerde değerlendiren vatandaşlar, geri dönüş için yollara akın etti.

    Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahında trafiğe takılan sürücüler, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.

    Binlerce aracın geçiş yaptığı kilit kavşak, havadan görüntülendi.

    POLİS DENETİMİ ARTIRDI

    Yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi.

    Kavşaklarda kontrollerini artıran ekipler, olumsuzluklara müdahale ederek ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürdü.

    Kırıkkale de 43 ilin geçiş güzergahında trafik kilitlendi #1

    Kırıkkale de 43 ilin geçiş güzergahında trafik kilitlendi #2

    Kırıkkale de 43 ilin geçiş güzergahında trafik kilitlendi #3

    Kırıkkale de 43 ilin geçiş güzergahında trafik kilitlendi #4

    Kırıkkale de 43 ilin geçiş güzergahında trafik kilitlendi #5

    Kırıkkale de 43 ilin geçiş güzergahında trafik kilitlendi #6

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