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    Kırıkkale'de aşı yaptırmayan sağlık memuru koronavirüse yenik düştü

    Kırıkkale'de aşı yaptırmayan sağlık memuru Ali Avni Silleli, tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yenik düştü.
    • İHA
    • 15.09.2021 - 21:13
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    Kırıkkale'de aşı yaptırmayan sağlık memuru koronavirüse yenik düştü

    Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde sağlık memuru olarak görev yapan 58 yaşındaki Ali Avni Silleli, koronavirüse yakalandı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılan Silleli, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ali Avni Silleli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    AŞI YAPTIRMADIĞI ÖĞRENİLDİ

    Silleli’nin vefat haberi, başta ailesi ve yakınları olmak üzere sağlık camiasında büyük üzüntüye sebep oldu. Silleli’nin cenazesi, Selçuklu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yuva Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Silleli’nin koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

    Kırıkkale de aşı yaptırmayan sağlık memuru koronavirüse yenik düştü #1

    Kırıkkale de aşı yaptırmayan sağlık memuru koronavirüse yenik düştü #2

    Kırıkkale de aşı yaptırmayan sağlık memuru koronavirüse yenik düştü #3

    Kırıkkale de aşı yaptırmayan sağlık memuru koronavirüse yenik düştü #4

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