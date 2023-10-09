Kırıkkale'de çiftçi ekinini topladı! Gerisini halka bıraktı Bir domates tarlası sahibi mahsulü topladıktan sonra kalanın da yöre halkının toplaması için çağrıda bulundu. Yöre halkı da araçları ile tarlaya gelerek mahsulün yerde kalmasını önlemek için aileleriyle domatesleri toplamaya başladı.

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İHA

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye hoparlörlerinden anons yaptıran bir çiftçi, tarlasında kalan mahsulleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Çiftçi, tarlasında kalan domatesleri dağıtmak için belediye hoparlörü ve sosyal medya hesaplarından duyuru yaptı.

Haberi duyan birçok vatandaş araçlarıyla bölgeye gitti.

Ailesiyle birlikte geldikleri tarladaki domatesleri toplayanların bazıları ev bütçesine katkı yapmak istedi, bir kısmı sosyal aktivite olarak gördü, bir kısmı da ürünün toprakta kalmasına izin vermek istemedi.

Kimisi çuvallara kimisi de kasalar halinde topladığı domatesleri araçlarına yükleyip evine götürdü.

"Biz burada domates toplarız ama vatansız kalmayız"

Ailesi ile birlikte domates toplamaya gelen Mustafa Çelebi, şu açıklamayı yaptı:

Vatandaşın bir tanesi sosyal medyadan tarlayı bırakıp gittiğini vatandaşa tarladan domatesleri toplamaları gerektiğini söylemiş. Biz de duyduk hem devlet hem de aile ekonomisine katkıda bulunmak için buraya geldik. Domatesleri topluyoruz. Biz burada domates toplarız, soğan yeriz, yarım ekmek yeriz, aç kalırız. Ama vatansız, topraksız, bayraksız kalmayız. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Batı medyası hepsi duysun ki canımızı veririz, bir karış toprak vermeyiz. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. Dik duruyor, eğilmiyor. O eğilmedikçe biz de eğilmeyiz.

"Kurban olduğum Allah herkese veriyor"

Belediyeden yapılan anons sonrası tarlaya geldiğini anlatan İbrahim Arslan, şu ifadeleri kullandı:

Allah razı olsun Yahşihan Belediyesi anons etmiş. 'Domates tarlada kaldı' diye millette geldi burada topluyor. Allah razı olsun ekenden. Alacağını almış birazı da kalmış, biz de domatessiz kalmıyoruz. Kurban olduğum Allah herkese veriyor.

"Hem ev ekonomisine katkı hem de sosyal aktivite"

Oğuz Kayalık ise anonsu duyup geldiklerini belirterek şu bilgiyi paylaştı:

Burayı ekmişler toplamışlar sonra da anons etmiş 'toplayın' diye insanlarda gelip topluyor. Sosyal medyadan duyduk toplanacak diye biz de salça yapmıştık. Hiç olmasın 10 gün sonra burada bir şey kalmayacak. Hem ev ekonomisine katkı olsun. Hem de bizim için burada sosyal aktivite oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)