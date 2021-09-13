Kırıkkale'de durdurulan araçtaki riskli aileye 8 bin lira ceza

Kırıkkale'de yapılan denetimlerde durdurulan araçtaki ailenin gezintisi pahalıya patladı. Riskli çıkan aileye 8 bin 10 lira idari para cezası uygulandı.

Türkiye genelinde pozitif vaka sayılarındaki artış nedeniyle denetimler de sıklaştı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, 24 saat esasına göre denetimler yapılıyor.

DURDURULAN ARAÇTAKİ AİLE, RİSKLİ ÇIKTI

Atatürk Bulvarı üzerinde denetim yapan polis, trafik kontrol noktasında bir hafif ticari araç durdurdu. Gezintiye çıkan Tahsin, Sultan ve Muratcan Karakaya'nın HES kodu kontrolleri gerçekleştirildi. PCR testi pozitif olan çocuğundan dolayı temaslı duruma düştüğü tespit edildi.

8 BİN 100 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden karı ve kocaya 4 bin 50'şer liradan 8 bin 100 lira idari para cezası uyguladı.

AİLE KARANTİNAYA ALINDI

İnsan sağılığını riske atan aile, polis nezaretinde evine gönderilerek karantinaya alındı.