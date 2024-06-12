Kırıkkale'de güzel sanatlar lisesi mezunu, hayvanlarına keman çalıyor Bahşılı ilçesinde ailesiyle birlikte besicilik yapan 20 yaşındaki Hamit Keleş, büyükbaş hayvanlarına keman çalıp şarkı söyleyerek eşsiz bir müzik ziyafeti sunuyor.

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AA & Ensonhaber

Kırıkkale Güzel Sanatlar Lisesi'nden 2022 yılında mezun olan ve son üç yıldır ailesiyle birlikte besicilik yapan Hamit Keleş, geçen yıl hayvanlarını yemlerken keman çalmaya başladı.

Yemleme işleminin ardından kemanını eline alan Keleş, bir yıldır sabah ve akşam saatlerinde ahırda adeta bir konser veriyor.

Genç besici Hamit Keleş, çocukluğundan beri müziğe büyük bir ilgi duyduğunu belirtiyor.

"Şöyle bir keman çalsam da dinleseler ne olur dedim"

İlçede ailesiyle besicilik yaptığını anlatan Keleş,

Sabah, öğle ve akşam hayvanların bakımını yapıp, yemlerini veriyoruz. Sabah yemleme işlemini yaptıktan sonra kemanla bütün ahırı dolanıyorum, hayvanlara keman çalıyorum. Bu şekilde ben de rahatlıyorum. Bir anda gelişti aslında. Hayvanlara yem verirken 'şöyle bir keman çalsam da dinleseler ne olur' dedim, öyle bir şey yaptım.

dedi.

Lise öğretmeni sayesinde keman çalmayı öğrendi

Keleş, keman çalmayı lisedeki öğretmeni Elmas Akçay sayesinde öğrendiğini, kendisinin de üzerine bir şeyler koymaya çalıştığını dile getirdi.

Hayvanlara 1 yıldır keman çalıp, şarkı söylediğini aktaran Keleş,

Sabah ve akşam olmak üzere iki kez birer saat hayvanlara keman çalıyorum. 5-6 şarkı çalar, söylerim. Aynı zamanda solistlik de yapıyorum, bağlama da çalıyorum.

diye konuştu.