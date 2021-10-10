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    Kırıkkale'de hareket halindeki otomobil yandı

    Kırıkkale'de hareket halindeki otomobil, motor bölümünde çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 10.10.2021 - 19:41
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 20:26
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    Kırıkkale'de hareket halindeki otomobil yandı

    Saat 15.00 sıralarında Ovacık Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi otoparkının İzmir Caddesi çıkışında meydana gelen olayda, Ahmet Yurdakul yönetimindeki 20 ACE 988 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

    OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Otomobilinden inen Özdemir, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kırıkkale'de hareket halindeki otomobil yandı VİDEO

    Kırıkkale de hareket halindeki otomobil yandı #1

    Kırıkkale de hareket halindeki otomobil yandı #2

    Kırıkkale de hareket halindeki otomobil yandı #3

    Kırıkkale de hareket halindeki otomobil yandı #4

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