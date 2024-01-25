Kırıkkale'de ilginç görüntü: Bir tarafta kuraklık, diğer tarafta kar Kırıkkale'de rakımı düşük bölgelerdeki tarım ve turizm alanlarında kuraklık tehlikesi yaşanırken, 1744 rakımlı Dinek Dağı'nın zirvesi karla kaplandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kırıkkale'de şehrin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, rakımı düşük olan turizm ve tarım bölgelerinde ise kuraklık baş gösterdi.

Kızılırmak Nehri üzerine inşa edilen tarihi Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve kanyonunda da yaz mevsimini aratmayan görüntüler yaşandı.

Tarihi bölgede drone ile çekilen görüntüler, kuraklık tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Bundan 2 sene önce diz boyu kar vardı"

Atlı Safari ve Doğa Parkı görevlisi Nuray Karakol, bölgede iki yıldır kuraklığın etkili olduğunu belirterek, bu yılın da kurak geçtiğini söyledi. Karakol, "Bundan 2 sene önce ocak ayında burası diz boyu kardı. Buranın karı da kolay kolay erimez. Felaket ötesi karımız vardı. Bu sene çok kurak geçiyor. İnşallah hafta sonu ile birlikte tekrar o eski günlerimize döneceğiz.

Eğer kar yağarsa Meteoroloji'nin dediği gibi burası dolup taşar. Karla birlikte burası çok yoğun oluyor. Gerek kafeteryalarımız, at binişimiz, ATV turlarımız, zeplinimiz gibi. Kar olduğunda bazen araba koyacak yer bulunamıyor. Karın yağmasını bekliyoruz." dedi.

At antrenörü Furkan Özyurt ise "İklimsel değişikliklerden dolayı Kırıkkale'nin bir bölümü kurak, bir bölümü yağış alan hale büründü. Bulunduğumuz konumda yağış alıyoruz. Çeşnigir bölgesinde de yağış gözlemleyemiyoruz. Normalde her sene burada çok güzel yağışlar görüyorduk. İnsanlar tesisimize gelip kardan nasibini alıyordu. Eğlenip, kar altında kahvelerini içebiliyorlardı." ifadesini kullandı.

"Ülke genelinde kuraklık var"

Ailesi ile birlikte Dinek Dağı'na gelen Engin Doğan, "Genel olarak ülke genelinde kuraklık var. Kırıkkale de bu kuraklıktan etkilendi. Şehirde kar olmadığı için buraya kar görmeye geldik. Az da olsa bir kar görelim dedik çocuklarla beraber. Günümüzü değerlendirmek için geldik, burası da güzel. Gelmek isteyenlere tavsiye ederim." şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)