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    Kırıkkale'de karantinadan kaçan Pakistanlı yakalandı

    Kırıkkale'de durumu riskli olduğu için karantinada tutulduğu öğrenci yurdundan kaçan Pakistan uyruklu kişi yakalandı.
    • AA
    • 10.05.2021 - 13:54
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 13:58
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    Kırıkkale'de karantinadan kaçan Pakistanlı yakalandı

    Kırıkkale'de dün yapılan denetimlerde M.A., HES kodu sorgulamasında durumunun riskli çıkması üzerine Yahşihan ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.

    M.A'nın sabah saatlerinde yurttan kaçtığını fark eden görevliler, durumu kontrol noktalarındaki ekiplere bildirdi.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara karayolundaki kontrol noktasında yaptığı uygulama sırasında M.A'yı yakaladı.

    PARA CEZASI KESİLDİ

    İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası yazılan M.A, yeniden yurda götürüldü.

    Kırıkkale de karantinadan kaçan Pakistanlı yakalandı #1

    Kırıkkale de karantinadan kaçan Pakistanlı yakalandı #2

    Kırıkkale de karantinadan kaçan Pakistanlı yakalandı #3

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