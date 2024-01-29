Kırıkkale'de karın tadını yine çocuklar çıkardı! İç ısıtan kareler Dinek Dağı'na yağan kar seyrine doyulmaz bir manzara oluştururken, bölgede bulunan tesise gelen vatandaşlar ise karın tadını çıkardı.

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İHA

Kırıkkale'de kurak geçen günler, yağan karla son buldu.

Kar yağışının etkisini göstermesiyle beraber bin 744 rakımlı Dinek Dağı beyaz örtüyle kaplandı.

Atlı Safari ve Doğa Parkı'nda drone ile çekilen kar manzarasında kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, yamaçta bulunan gölet ise dondu.

Bazı vatandaşlar naylonlar ve kızakla kayak yaptı, bazıları da manzaraya karşı salıncakta sallandı.

Karın keyfini çocuklar sürdü

Karın keyfini çocuklarıyla birlikte çıkardığını belirten Büşra Arısan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Dinek Dağı'nda karı gördüklerinden dolayı da mutlu olduklarını söyledi.

Karda oynamanın eğlenceli olduğunu ifade eden Arısan, "Çocuklarımla beraber güzel vakit geçirmek için Dinek Dağı yakın olması sebebiyle Kırıkkale merkezde de kar olmaması sebebiyle bu tarafa geldik. Hem doğası hem hem de tesisleri çok güzel.

Çocukların da oynaması için kar olması bizleri sevindirdi. Çocuklarımızla beraber güzelce vakit geçiriyoruz. Karda yürüyorlar, en azından karı gördüler mutluyuz. Herkes gelebilir, 'kar yok' diye biz de tereddüt etmiştik. Burada da yeterli miktarda kar görebilirler. Çok güzel bir yer." diye konuştu.

"Kar yağdı, halkın yüzü güldü"

Atlı Safari ve Doğa Parkı personeli Kenan Demiroğlu ise "Çok şükür geçen haftaya nazaran yağdı. Güzel kar var bu hafta. Seviniyoruz kar yağdığı için. Bayağıdır yağmıyordu. Bu hafta şükür azda olsa yağdı, halkın yüzünü güldürdü." ifadesini kullandı.

Çocuklarıyla birlikte Dinek Dağı'nda eğlenceli vakit geçirdiklerini anlatan Serkan Arısan da tesislerdeki hizmetten dolayı memnun kaldıklarını ifade etti.

Eymen Arısan ise, kardeşiyle birlikte karda eğlendiklerini belirterek, "Geldiğimiz iyi oldu yani sıkılıyorduk evde. Kardan adam yaptık kardeşimle eğlendik." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)