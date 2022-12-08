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    Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

    Kırıkkale'de çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.
    • 08.12.2022 - 18:20
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    Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor.

    Ekipler, kaçak avlanmayla mücadele çerçevesinde, yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor.

    Vaşak, karaca, tilki, kurt ve domuz doğal ortamlarında

    Vaşak, karaca, tilki, kurt ve domuz gibi yaban hayvanları doğal ortamlarında görüntülendi.

    İHA'nın haberine göre, yapılan araştırmalar neticesinde de farklı periyotlarla fotokapanların konumlarının yerleri değiştiriliyor.

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