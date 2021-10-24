Kırıkkale'de yeraltından çıkarılan tuzla hedef '2023'de 1 milyon ton tuz'

Ülkeye döviz girdisi sağlamak amacıyla tuz madeni açan işletmeci Nihat Özpınar, "Dünya pazarında yerimizi alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında yaptığı konuşmada ekonomik seferberliği çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine Kırıkkale'de tuz işletme tesisi kuruldu.

2023 YILINA KADAR 1 MİLYON TON TUZ

Tesis sahibi olan Nihat Özpınar, işletmenin büyümesiyle yüzlerce insana istihdam sağlacaklarını söyledi.

Yerin yüzlerce metre aşağısından kilolarca tuz çıkardıklarını belirten Özpınar, çıkarılan tuzların dünyaya ihraç edildiğini ve 2023 yılına kadar 1 milyon ton toz üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yeraltından çıkarılan tuzla hedef 2023'de 1 milyon ton tuz ViDEO

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇAĞRISI ÜZERİNE MADENİMİZİ AÇTIK"

Safir Tuz Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özpınar, Avustralya'nın önde gelen tuz şirketi Salinen Group ile ortaklık anlaşması yaptıklarını söyledi. Özpınar, "40 yıldır ticaretle uğraşıyorum. Çok çeşitli sektörlerde faaliyetlerde bulundum. 2017 yılında safir tuzu devraldık. Akabinde kapasite oranlarımızı çok ciddi bir şekilde artırdık ve ihracata başladık. 2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın yatırım seferberlik çağrısı üzerine Kırıkkale'nin Çerikli beldesinde buradaki madenimizi işletmeye açtık, ihracata başladık.

Her iki taraftan da ihracatımızı gün ve gün artırarak, büyüyerek buralara kadar geldik. Avrupa'nın önde gelen firmalarından Salinen Group Avustralya firmasıyla görüşmelere başladık. Bu görüşmelerimiz hayırlara vesile oldu. Yatırım ortaklığı kararı çıktı. Ortaklığımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.





"ÜLKEMİZE DÖVİZ GİRMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

1 milyon ton rafineri tuz üretmeyi hedeflediklerini ifade eden Özpınar, "2024-2025 yatırımlarımız da tekrar devam edecektir. Burada 1 milyon ton rafineri tuzun çok ciddi ve yüksek oranlarda ihracat hedefimiz olacaktır ve ithal ikamenin önüne de geçmeyi hedefliyoruz. Bir taraftan ülkemize döviz girmesini sağlayacağız. Bu tuzu dünya standartlarında üretmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.





"BURADAKİ TUZ DÜNYAYA GİDECEK"

İşletmede yüzlerce insana iş istidamı sağlayacaklarını dile getiren Özpınar, "Bu rakamlar da gittikçe yükselecek, bu rakamlar binleri bulacak. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza bu yatırım süreci içerisinde ve tüm bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu çok büyük bir proje olacak ve Türkiye'nin eseri olacak. Türkiye’den eskisi gibi yurt dışına gidip işlenip bu ülkeye geri dönmeyecek. Buradaki tuz dünyaya gidecek. Dünya pazarında yerimizi alacağız" dedi.



