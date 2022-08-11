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    Kırıkkale'de zihinsel engelli çocuk için 'asker eğlencesi' düzenlendi

    Yahşihan ilçesinde askere gitme hayali olan zihinsel engelli Emirhan Gürler için temsili asker eğlencesi düzenlendi.
    • 11.08.2022 - 02:56
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    Kırıkkale'de zihinsel engelli çocuk için 'asker eğlencesi' düzenlendi

    Kırıkkale'de Üzeyir ve Fatma Gürler çiftinin 20 yaşındaki zihinsel engelli oğulları Emirhan Gürler'in, askere gitme hayalinin olduğunu öğrenildi.

    Gürler ailesinin bu hayalini geçen yıl bir ev ziyareti sırasında öğrenen Yahşiyan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, harekete geçti.

    Emirhan için asker eğlencesi düzenledi

    Osman Türkyılmaz, 20 yaşına giren engelli gencin hayalini gerçekleştirmek için asker eğlencesi düzenledi.

    Alaaddin Mahallesi Çetin Koçdağan Parkı'nda düzenlenen asker eğlencesine, ilçe Kaymakam'ı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Türkyılmaz ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

    Emirhan'ın eline kına yakıldı

    Kaymakam Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Türkyılmaz, düzenlenen asker eğlencesinde Emirhan'ın eline kına yaktı.

    Bir süre Başkan Türkyılmaz ile oynayan Emirhan, daha sonra ailesi ve arkadaşlarıyla gönlünce eğlendi.

    Kırıkkale de zihinsel engelli çocuk için asker eğlencesi düzenlendi #1

    "Emirhan'ın hayalleri ve umutları yeşersin diye böyle bir gece düzenledik"

    Yahşiyan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, Emirhan'ın çok özel biri olduğunu belirterek, "Ekip arkadaşlarımız güzel bir organizasyon yaptı, teşekkür ediyorum. Bugün kınasını yakıp askere uğurlayacağız. Emirhan'ın hayalinin asker olup, eğlence düzenlemek olduğunu öğrenince biz de belediye olarak gencimizin hayalleri ve umutları yeşersin diye böyle bir gece düzenledik." dedi.

    Baba teşekkür etti

    DHA'nın haberine göre; baba Üzeyir Gürler de oğlunun hayalinin gerçekleştiği için çok mutlu olduklarını söyleyerek, böyle bir geceyi düzenledikleri için Başkan Türkyılmaz'a teşekkür etti.

    Kırıkkale de zihinsel engelli çocuk için asker eğlencesi düzenlendi #2

    Kırıkkale de zihinsel engelli çocuk için asker eğlencesi düzenlendi #3

    Kırıkkale de zihinsel engelli çocuk için asker eğlencesi düzenlendi #4


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