Kırıkkale'de zihinsel engelli çocuk için 'asker eğlencesi' düzenlendi

Yahşihan ilçesinde askere gitme hayali olan zihinsel engelli Emirhan Gürler için temsili asker eğlencesi düzenlendi.

Kırıkkale'de Üzeyir ve Fatma Gürler çiftinin 20 yaşındaki zihinsel engelli oğulları Emirhan Gürler'in, askere gitme hayalinin olduğunu öğrenildi.

Gürler ailesinin bu hayalini geçen yıl bir ev ziyareti sırasında öğrenen Yahşiyan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, harekete geçti.

Emirhan için asker eğlencesi düzenledi



Osman Türkyılmaz, 20 yaşına giren engelli gencin hayalini gerçekleştirmek için asker eğlencesi düzenledi.

Alaaddin Mahallesi Çetin Koçdağan Parkı'nda düzenlenen asker eğlencesine, ilçe Kaymakam'ı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Türkyılmaz ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Emirhan'ın eline kına yakıldı

Kaymakam Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Türkyılmaz, düzenlenen asker eğlencesinde Emirhan'ın eline kına yaktı.

Bir süre Başkan Türkyılmaz ile oynayan Emirhan, daha sonra ailesi ve arkadaşlarıyla gönlünce eğlendi.

"Emirhan'ın hayalleri ve umutları yeşersin diye böyle bir gece düzenledik"

Yahşiyan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, Emirhan'ın çok özel biri olduğunu belirterek, "Ekip arkadaşlarımız güzel bir organizasyon yaptı, teşekkür ediyorum. Bugün kınasını yakıp askere uğurlayacağız. Emirhan'ın hayalinin asker olup, eğlence düzenlemek olduğunu öğrenince biz de belediye olarak gencimizin hayalleri ve umutları yeşersin diye böyle bir gece düzenledik." dedi.

Baba teşekkür etti

DHA'nın haberine göre; baba Üzeyir Gürler de oğlunun hayalinin gerçekleştiği için çok mutlu olduklarını söyleyerek, böyle bir geceyi düzenledikleri için Başkan Türkyılmaz'a teşekkür etti.