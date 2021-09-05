Haftanın 5 günü sabah 4'te kalkarak ders çalışan anne, 20 yıllık üniversite hayalini 3 çocuklu yoğun hayatına rağmen gerçekleştirebildi.

Kırıkkale'de yaşayan Hülya Çağan, liseden 2001 yılında mezun olduktan sonra çeşitli nedenlerle üniversite sınavına hazırlanamadı.

Daha sonra da evlenen Çağan, 20 yıllık üniversite hayalinden hiç vazgeçmedi.

Çocuklarının belli bir yaşa geldikten sonra sınava girmeye karar veren Çağan, evlatlarıyla birlikte ders çalıştı.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ KAZANDI

İkinci el kitaplarla sınava hazırlanan, internetten sürekli ders tekrarı yapan Çağan, bu yıl YKS'de ter döktü. Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü'ne girmeyi başaran Çağan, 20 yılık hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kırıkkale'deki 3 çocuk annesinin 20 yıllık üniversite hayali gerçek oldu VİDEO

"ÇOCUKLARIMLA BERABER DİRSEK ÇÜRÜTTÜM"

Üniversiteyi kazanmanın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Çağan, çeşitli nedenlerden dolayı liseden sonra eğitim hayatını ara vererek çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

Eğitim hayatına ara vererek çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Çağan, hayalinin ise hiç kaybolmadığını belirterek "Her an benimleydi. Yıllar içerisinde çok istedim ama çocuklarım çok küçüktü. Bu dönemde 'anne kapıyı sen aç bize' dediler. Onların o sözüne binaen maalesef okul fırsatı bulamadım. Çocuklar büyüdükten sonra onlar da benim hayalimi destekledi. Onlara, 'ben yapamadım siz yapın' değil, 'ben yaptım siz daha iyisini yaparsınız' demek için onlarla beraber dirsek çürütmeye başladım. Beraber çalıştık, bana çok destek oldular. Hep beraber bir yola girdik." dedi.

"YAYINEVİ VEYA HOCA SEÇME LÜKSÜM YOKTU"

Çağan, bu süreçte elinden geldiği kadar gayret gösterdiğini belirterek, "Onun haricinde oğlum da LGS'ye hazırlanıyordu. Maddi kaynağımızı ona kullandık. Ben sahaflardan bulduğum ikinci el kaynaklardan sürekli konularımı takip ettim. Yayınevi veya hoca seçmek gibi bir lüksüm yoktu. Ne bulursam bütçeme uygun o şekilde yol aldım ve devam ettim." diye konuştu.

"SABAH 04.00 İLE 08.00 ARASI OKULDAKİ SAATİMDİ"

"Önce anne, sonra da eş ve ev hanımıydım" diyen Çağan "Kendime ayırabileceğim bir vaktim vardı. Haftada en az 5 gün güneşten önce sabah 04.00’te uyandım. Saat 04.00 ile 08.00 arası kendime ayırdığım, kendi hayallerime ayırdığım vakitti. Sadece derse yoğunlaştım. Bu benim için dersi anlama ve okuldaki saatimdi. Bu şekilde devam ettim. Sınava girdim. İlk 9 bin 458'e girdim" ifadelerini kullandı.