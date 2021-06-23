Kırıkkale'deki Uzman Çavuş, nikahına askeri kamuflajla katıldı

25 yaşındaki Uzman Çavuş Akın Gökdemir, evlendirme dairesinde düzenlenen nikah törenine askeri kamuflajlı kıyafetiyle gitti.

Van'da görev yapan 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Akın Gökdemir, 23 yaşındaki nişanlısı Leyla Keklik ile evlenmek için Kırıkkale Belediyesi nikah memurluğuna başvurdu.

Gökdemir, belediye evlendirme salonunda düzenlenen nikah törenine askeri kamuflajıyla katıldı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİLER

Leyla Keklik ise beyaz elbise giydi. Çift, tören sonunda yakınlarıyla ve jandarma personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

"HAYALİMDİ..."

Akın Gökdemir, düğünde damatlık giyeceğini belirterek, "Hayalimdi kamuflajlı bir şekilde evlenmek. Jandarma'nın kuruluşunun 182'nci yılında evlenmek istedik ama pandemiden dolayı olmadı. O münasebetle bizde bugüne erteledik. Çok mutluyum, sevinçliyim, gururluyum. Rabbim bayrağımızı indirmesin, ezanlarımızı susturmasın, devletimize zarar vermesin." dedi.

Leyla Keklik de çok mutlu, onurlu ve gururlu olduğunu belirtti.

















