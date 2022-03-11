Yahşiyan ilçesindeki köpek yetiştiricisi, yeni doğan yavru kangalın 'Anne' dediği anları şaşkınlık içerisinde kayda aldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan Sabri Aydın (38) 10 yıldır çeşitli ırklarda köpek yetiştiriciliği yapıyor.

Aydın, yeni doğan kangal ırkı yavru köpeklerden iki tanesinin annesinden uzaklaştığını gördü. Üşümemesi için de yavru köpeği sobanın yanına bırakıp şırınga ile besledi.

Bir süre annesinden uzak kalan yavru köpeğin 'Anne' diye seslendiğini duyan Aydın ve arkadaşları, şaşkına döndü.

"TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN OLDU"

Yavru köpeği sobalı yere götürdüğünü ifade eden Aydın, "Biz dün bu saatlerde yavrularımızı kontrol etmeye gelmiştik. İki tane yavrumuzun anneden uzak olduğunu fark ettik. Birazda hava şartlarında dolayı üşümüşler. O yavruyu aldık sobalı yere götürdük. Küçük çocuklara yapılan mamanın içerisinde biraz vitamin biraz da şeker ve tereyağı koyduk. Mama yayıp şırıngayla yavrunun karnını doyurduk. Biz sohbet ediyorduk. Bir anda ‘anne’ diye ses gelince tuhaf olduk şaşırdık. ‘Anne’ diye sesleniyor. İlk etapta telefonla çekmek aklımıza gelmedi. Sonra işte sesi kesildi. Bir tuhaf olduk tüylerimiz diken diken oldu. Hayret içerisinde düştük" dedi.

Kırıkkale'deki yavru kangal anne dedi VİDEO



YAVRU KANGAL YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Yavru köpeğin "Anne" diye seslenişini cep telefonu kamerasıyla çektiğini anlatan Aydın, "Daha sonra telefonu ayarladık acaba tekrar yapacak mı? Aradan yarım saat sonra aynı sesi birkaç defa kısa videolarla yakaladık. En iyi yakaladığımız video da buydu. Daha sonra sosyal medya hesaplarında paylaştık. Arkadaşlar ilgi gördü. Arayanlar soranlar ‘Paylaşabilir miyiz?’ diye. Herkesle paylaştık" şeklinde konuştu.